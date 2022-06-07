Стартовало фан-мероприятие Netflix Geeked Week, которое продлится до 10 июня

Вот что интересного успели показать:
— тизер «Уэнсдэй» Тима Бертона. С первым взглядом на исполнительницу главной роли Дженну Ортегу
— тизер хоррор-антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». В проекте снимутся София Бутелла, Руперт Гринт и Бен Барнс
— корейский сериал про зомби «Мы все мертвы» продлен на второй сезон
— трейлер экранизации «Обитель зла». Премьера — 14 июля
— тизер мистического сериала «1899» от создателей немецкой «Тьмы»
— тизер экранизации одноименного романа Кристофера Пайка «Клуб полуночников» про группу неизлечимо больных пациентов хосписа.
Источник: t.me/kinopoisk