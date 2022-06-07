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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Стартовало фан-мероприятие Netflix Geeked Week, которое продлится до 10 июня
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Сегодня в 15:22

Стартовало фан-мероприятие Netflix Geeked Week, которое продлится до 10 июня

Вот что интересного успели показать:

— тизер «Уэнсдэй» Тима Бертона. С первым взглядом на исполнительницу главной роли Дженну Ортегу



— тизер хоррор-антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». В проекте снимутся София Бутелла, Руперт Гринт и Бен Барнс



— корейский сериал про зомби «Мы все мертвы» продлен на второй сезон

— трейлер экранизации «Обитель зла». Премьера — 14 июля



— тизер мистического сериала «1899» от создателей немецкой «Тьмы»



— тизер экранизации одноименного романа Кристофера Пайка «Клуб полуночников» про группу неизлечимо больных пациентов хосписа.



Источник: t.me/kinopoisk

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