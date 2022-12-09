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Стартовал прием заявок на конкурс Central Asia Tech Awards 2023
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Сегодня в 10:06

Стартовал прием заявок на конкурс Central Asia Tech Awards 2023

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе Central Asian Tech Awards 2023.

Отбор проводится в рамках Центральноазиатского форума IT-бизнеса. Награждение призвано стимулировать разработчиков региона на активизацию и продвижение IT-продуктов и услуг в регионе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от претендентов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Голосование проводится в семи номинациях:

— самая быстрорастущая IT-компания в сфере экспорта и аутсорсинга цифровых услуг за рубежом

— стартап года или лучший стартап Центральной Азии

— прорыв года в Центральной Азии

— IT-женщина года

— лучший вклад в IT

— экспансия года

— IT-педагог года.

Для подачи заявки нужно подготовить презентацию с кратким описанием целей и задач IT-проекта, а также его перспектив. Цели проекта либо части более крупного бизнес-проекта должны быть реализованы в 2020-2022 годах.

Главным призом в каждой номинации станет поездка в Силиконовую долину, США. Победители в первых трех номинациях получат покрытие 100% стоимости поездки, в остальных четырех — 50% стоимости.

Заявки на участие в голосовании принимаются с 6 декабря 2022 по 15 января 2023 года. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте KSSDA.

Источник: spot.uz

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