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Казахстанские сериалы отличились на фестивале в Канаде
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Сегодня в 10:39

Казахстанские сериалы отличились на фестивале в Канаде

Веб-сериалы «Игрок» и Mystan от Salem social media официально объявлены в качестве номинантов на T.O. WebFest в городе Торонто. Проекты представлены в категории SHORT SERIES как претенденты в жанре DRAMA и в секции CRAFT: BEST CINEMATOGRAPHY и BEST SUPPORTING ACTOR.

Всего в этом году казахстанские проекты впервые поборются за призы в числе 70 претендентов из 15 стран — США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, России, Бразилии, Израиля, Австралии, Сингапура и Японии за 23 категории.

Веб-сериал Mystan выдвинут на одну из главных жанровых номинаций. Второй проект, представленный на T.O. WebFest — «Игрок», отмечен членами жюри в номинациях BEST CINEMATOGRAPHY — операторская работа — Кайрат Темиргалиев и BEST SUPPORTING ACTOR — лучшая второстепенная роль — Алишер Исмаилов.

T.O. WebFest-2022 пройдет в конце июля.

Источник: bluescreen.kz

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