«Яндекс» начал принимать заявки на четвертую премию имени сооснователя компании Ильи Сегаловича

Премию присуждают за достижения в области исследования компьютерных наук. Ее лауреатами могут стать молодые специалисты и научные руководители. Вторых на премию выдвигают их подопечные, специалисты подают заявку самостоятельно.

В этом году все лауреаты премии Ильи Сегаловича получат по 1 млн рублей. Дополнительные 500 000 рублей получат молодые специалисты для поездки на международную конференцию.

Победителей выбирает экспертный совет, в который входят в частности генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, вице-президент по технологиям Microsoft Михаил Парахин, профессоры зарубежных университетов.

Заявку можно подать на сайте премии до 20 марта.

Источник: rb.ru