Стартап из Узбекистана Hopme вышел в финал Entrepreneurship World Cup в Саудовской Аравии

Проект Hopme компании Smartdeals LLC победил на республиканском этапе конкурса Entrepreneurship World Cup. Теперь он представит Узбекистан на мировом финале, который пройдет в Саудовской Аравии в ноябре.





Участие в Entrepreneurship World Cup предоставляет конкурсантам доступ к образовательным материалам, поддержке менторов и международных экспертов в сфере информационных технологий для лучшей подготовки к презентации своих проектов перед членами жюри.





Призовой фонд конкурса составляет более $1 млн в денежном эквиваленте и более $70 млн в виде бонусов и специальных предложений от партнеров. Также это возможность для победителей представить свой проект на мировом уровне.





В ноябре он поборется вместе с другими национальными чемпионами за приз в $1 млн.