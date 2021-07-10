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Стартап из Узбекистана Hopme вышел в финал Entrepreneurship World Cup в Саудовской Аравии
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Сегодня в 09:56

Стартап из Узбекистана Hopme вышел в финал Entrepreneurship World Cup в Саудовской Аравии

В ноябре он поборется вместе с другими национальными чемпионами за приз в $1 млн.
Проект Hopme компании Smartdeals LLC победил на республиканском этапе конкурса Entrepreneurship World Cup. Теперь он представит Узбекистан на мировом финале, который пройдет в Саудовской Аравии в ноябре.

Участие в Entrepreneurship World Cup предоставляет конкурсантам доступ к образовательным материалам, поддержке менторов и международных экспертов в сфере информационных технологий для лучшей подготовки к презентации своих проектов перед членами жюри.

Призовой фонд конкурса составляет более $1 млн в денежном эквиваленте и более $70 млн в виде бонусов и специальных предложений от партнеров. Также это возможность для победителей представить свой проект на мировом уровне.

Источник: spot.uz

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