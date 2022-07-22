Стартап из Нидерландов вырастил сосиски в пробирке

Нидерландская биотехнологическая компания Meatable представила сосиски из свинины, выращенной в лаборатории.

Meatable основали в 2018 году. Стартап использует культивируемое мясо: его выращивают в лабораторных условиях из клеточной культуры.

По его оценке, в 2025 году или раньше Meatable выпустит продукт в продажу. Пока что единственной страной, где официально можно продавать лабораторное мясо, является Сингапур.

Свиные сосиски — первый продукт Meatable, однако технологию можно использовать для выращивания продуктов из говядины и курицы.

Источник: incrussia.ru