«Стартап — это не про быстрые деньги», — сооснователь проекта UvU о своих доходах и расходах

Сегодня модно быть стартапером. Узнали, сколько могут заработать молодые предприниматели в Казахстане и на что они тратят больше всего средств.

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Муса Сексенбаев, 26 лет, город — Астана, сооснователь стартапа UvU, @musasz

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О стартапе

UvU — это сервис безопасных поездок. Мы запустились в январе прошлого года. За это время оказали услуги больше 100 000 раз: довозили детей до школ, дополнительных кружков и секций. Наши водители — мамы за рулем.

В конце мая мы приняли решение запустить новый сервис, в котором женщины будут возить других женщин. Наша цель — сделать поездки максимально безопасными. Для этого у нас есть процедура отбора. Водителем становится только один кандидат из пяти. Заказать такси можно только через приглашение другого участника. Так мы планируем обезопасить не только пассажиров, но и водителей.

В планах создать сообщество, в котором люди знают друг друга. Приглашение можно получить и в нашем колл-центре, пройдя через регистрацию. У нас есть кодекс. Если участник нарушает правила, банится не только он, но и пригласивший его человек.

Подача машины занимает в среднем 15 минут. Цена может быть на 5-10% выше. При этом главный приоритет для нас — безопасность.

О доходах

Стартап — это не про быстрые деньги. Я пришел из бизнеса, долго занимался предпринимательской деятельностью. Моя должность — директор по маркетингу. Рыночная заработная плата специалиста моего уровня — от 800 000 до 2 000 000 тенге — 1836-4600 $. Однако в стартапе эта цифра в два-три раза меньше.

Сегодня мой доход от работы колеблется в районе 300 000-600 000 тенге — 688-1377 $. Я уделяю стартапу по восемь-десять часов в день. От одного до трех часов остаются свободными. Их я выделаю на маркетинговые консультации сторонних компаний. Для меня это источник дополнительного дохода. Заявки приходят каждую неделю, но мое время ограничено, поэтому я беру не больше пяти проектов одновременно. Компании бывают разные, как и их чеки. В среднем за один проект я получаю от 180 000 до 1 000 000 тенге — 413-2295 $.

Если вы были успешными в бизнесе, стоит быть готовым, что при переходе в стартап доход упадет в четыре-пять раз. Зарабатывать вы сможете не сразу. На первом этапе вся прибыль будет уходить обратно в проект.

UvU работает уже год. Наша компания оценивается в 3 000 000 $. Мы еще не дошли до точки прибыли, но близки к ней.

Об инвестициях

Я откладывал деньги, когда занимался предпринимательством. Теперь, работая в стартапе, делать это сложнее. Весь проект был запущен на те самые отложенные средства. Пока мы не привлекли инвестиции и с января по сентябрь проект существовал на наших финансах.

Работая в найме, ты всегда знаешь, сколько заработаешь. Быть стартапером — значит находиться в нестабильной финансовой ситуации. Все меняется быстро, несмотря на аналитику и показатели. Поэтому сложно рассчитывать, сколько получится отложить. Для меня это 5-10% от всего дохода.

Бывает сложно подстроиться под реалии стартапа, особенно если привык к определенному образу жизни. Но когда есть большая цель, это того стоит.

О расходах

Мы с семьей арендуем двухкомнатную квартиру в Астане за 200 000 тенге — 460 $ в месяц. Расходы на продукты составляют около 150 000 тенге — 345 $. Еще 100 000 — 230 $ уходят на одежду и другие повседневные покупки. По работе я часто езжу на такси, совершая по пять-шесть поездок в день. На это трачу 100 000-150 000 тенге — 230-345 $. В среднем месячные расходы составляют около 1 000 000 тенге — 2295 $ в месяц.

Стартапы — это про максимально эффективное распределение расходов. Проект UvU — резидент Astana Hub. Они помогли нам с офисом. Мы не тратимся на принтеры и бумагу, отказываемся от ненужных сервисов, оптимизируем траты.





Команда состоит из 25 сотрудников, 10 из которых работают удаленно. Заработная плата зависит от их уровня. Начинающий специалист получает от 150 000 тенге — 345 $. Профессионалам выплачиваем среднюю рыночную зарплату. Некоторые из них пришли к нам из таких крутых компаний, как «Яндекс», Mail.ru и других. Они также пошли на сознательное снижение расходов, чтобы работать над нашим проектом.

Стартапы — это про максимально эффективное распределение расходов

Разные сферы деятельности стартапа требуют разных вложений. Бывало, на маркетинг мы тратили 5000-6000 $ в месяц. Теперь для нас это много. Но были и периоды, когда мы не тратились вообще. Так обстоит дело с сервисом: «Такси для женщин». Это социальный проект, с которого мы не будем зарабатывать, поэтому не тратим средства на его рекламу.

О ведении бюджета

У меня сложности с ведением бюджета. Работая в стартапе, ты живешь в будущем, инвестируя туда все ресурсы. Я трачу деньги, руководствуясь обычным благоразумием. Отдаю на «хотелки» не более 20% от дохода.

Компании похожи на основателей. Так и UvU похож на моего партнера, СЕО — Мадияра. У него все хорошо с финансовой грамотностью, поэтому и наш проект тратит каждую копейку эффективно. Относимся к средствам инвесторов, как к своим собственным, следим за расходами и не тратим деньги просто так.

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