Starlink запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом в сентябре 2021 года

После выхода спутников на рабочую орбиту компания начнет переговоры о предоставлении услуг со странами. Компания развернула около 1800 спутников.

После их подключения к рабочей орбите у компании появится бесперебойное глобальное покрытие. Starlink планирует развернуть в общей сложности 12 000 спутников стоимостью примерно $10 млрд. В настоящее время компания проводит бета-тестирование Starlink в 11 странах. Комплект оборудования Starlink обойдется пользователям в $499. Месячная подписка — $99.

Источник: vc.ru