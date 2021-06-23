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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Starlink запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом в сентябре 2021 года
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Сегодня в 10:17

Starlink запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом в сентябре 2021 года

После выхода спутников на рабочую орбиту компания начнет переговоры о предоставлении услуг со странами. Компания развернула около 1800 спутников.

После их подключения к рабочей орбите у компании появится бесперебойное глобальное покрытие. Starlink планирует развернуть в общей сложности 12 000 спутников стоимостью примерно $10 млрд. В настоящее время компания проводит бета-тестирование Starlink в 11 странах. Комплект оборудования Starlink обойдется пользователям в $499. Месячная подписка — $99.

Источник: vc.ru

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