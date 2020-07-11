Stand-up-комики о том, как создают монологи для выступлений

Галым Калиакбаров, 33 года, город — Нур-Султан, Stand-up-комик, @galymkaliakbarov
О начале пути
Первые мои выступления были в школьном КВН. Затем выступал с монологами в армии, даже были гастроли по Казахстану. Тогда я не знал, что это называется Stand-up. Просто выступал в кайф. В 2016 году узнал о сообществе SUN Project и стал выступать с ними. Тут и вырос как комик.
Как создавать материал
Самое главное — записывать любую мысль из жизни. Даже если это очень смешная шутка, и вам кажется, что вы ее никогда не забудете — это не так. Лучше сразу все записать. Когда пишешь целенаправленно шутки, то, скорее всего, получится литературный текст. На выступления лучше выходить с подготовленными тезисами и записывать все на видео или диктофон.
Темы для своих монологов я обычно беру из жизни, например, когда просто иду в супермаркет, могу увидеть что-то интересное или странное. Из этого может записаться одна шутка или даже целое выступление. Людям нравится комедия наблюдений, потому что они узнают себя, сталкиваются с разными ситуациями в повседневной жизни.
Stand-up-комик должен быть честным. Когда на сцене говоришь, что действительно беспокоит, то люди чувствуют и лучше проникаются этим. Они видят, что у человека есть определенная позиция. Stand-up хорош тем, что здесь комик не обманет зрителя, и зритель не обманет комика. Все честно.
Можно развить чувство юмора, существуют определенные книги, но зачастую это такой навык, который нужно развивать постоянно. Если перестать выступать и шутить, то, как в спорте, мышцы начинают ослабевать.
Всем кажется, что заниматься Stand-up легко, но здесь нужно быть готовым к тому, что это большой путь. Практически у каждого комика есть хотя бы одно провальное выступление, но обычно их сотни. И каждый раз хочется бросить заниматься этим делом. Но потом все равно возвращаешься. Важно быть готовым к тому, что это стресс.
Всем кажется, что заниматься Stand-up легко, но здесь нужно быть готовым к тому, что это большой путь
В других видах сценических выступлений есть музыка и необязательно стоять одному. В Stand-Up есть только комик и микрофон. Особенно сложно, когда выступаешь долго, например, час.
Stand-up — это единственный вид сценического выступления, где есть хеклеры — люди, которые могут выкрикивать и мешать. Нужно уметь им отвечать, это отдельный навык.
Кто вдохновляет
Из комиков меня вдохновляет Луи Си Кей. Я расписывал его концерты, записывал, смотрел структуру его выступлений. В основном вдохновляют комики, которые прошли какой-то путь. Например, Билл Берр, у которого долгое время были несмешные выступления, но он продолжал выступать и сейчас это один из топовых комиков в мире.
Я люблю Stand-up за энергию. Когда ты говоришь шутку и люди смеются, происходит какая-то магия и неописуемое состояние эйфории.
Медет Калибеков, 31 год, город — Алматы, Stand-up-комик, @kalibekov_medet
О начале пути
Stand-up я начал заниматься 2015 году. До этого играл в КВН, за университет, потом за город. Со школьных лет любил и смотрел мультсериал «Жизнь с Луи», где создатель этого мультфильма Луи Андерсен — Stand-up-комик. Я начал смотреть его выступления с субтитрами. Это было великолепно. Я подумал, что хочу так же.
Позже, с появлением Stand Up на ТНТ, ребята из КВН начали организовывать Stand-up, куда я попал и хорошо выступил. Сейчас я резидент Salem Stand Up, пишу шутки и выступаю.
Как создавать материал
Сначала я собираю заходы — начало шуток. Считаю, что хорошая шутка зависит от того, настолько хорош заход. Поэтому к этой части шутки я отношусь внимательно и серьезно. Когда я собрал достаточное количество заходов у себя в телефоне, в заметках, я сажусь писать шутки. В целом каждая шутка для меня как задачка в математике.
По времени, чтобы написать пять минут смешного материала, у меня уходит две недели времени. Темы я не выбираю, а, скорее всего, темы выбирают меня. Шучу о том, что происходит со мной.
Темы я не выбираю, а, скорее всего, темы выбирают меня
В Stand-up вы должны быть готовы ко всему. Чем выше у вас интеллект, тем вы лучше шутите и импровизируете. Трудностей много, и этим Stand-up хорош.
Научиться шутить легко. По сути, все мы умеем это делать, просто надо чуть-чуть понять суть шутки и стендапа. Если вы достаточно мотивированы, у вас все должно получиться.
Кто вдохновляет
Я следил за творчеством Константина Пушкина, который выступал в тогда еще никому неизвестном жанре Stand-up на шоу «Смех без правил» на ТНТ. Я разбирал его шутки, хотел понять, как он заставляет все это работать. Хочу быть таким же крутым, как он.
Нурсултан Айдаров, 24 года, город — Бишкек, Stand-up-комик, сценарист, @nursultanvtoroi
О начале пути
Мой друг по КВН пригласил меня в качестве зрителя на «Открытый микрофон». Я понял, что это Stand-up, где мог выступить любой желающий, через неделю я тоже выступил.
Философия Stand-up мне понравилась больше, чем КВН
Философия Stand-up мне понравилась больше, чем КВН. В выступлениях КВН у меня почти не было слов, а в Stand-up все слова принадлежали мне. С каждым выступлением я втягивался, стал увереннее. Комики, кто занимался дольше меня, помогали: учили писать шутки, советовали книги по Stand-up, рекомендовали концерты западных комиков.
Как создавать материал
Процесс создания материала начинается с записи в заметках. Это может быть любая мысль или наблюдение, которое кажется смешным. Затем это можно обсудить с другом-комиком, который еще подаст идей сверху. После идешь в бар и выступаешь, записывая на диктофон. Затем все это слушаешь, где смеялись, где нет. И так, пока тебя самого не удовлетворит.
Мы, в Salem Stand Up, проверяем монолог по полтора месяца, потом снимаем на YouTube, то есть на один 8-минутный монолог уходит один-два месяца. В США на часовой концерт у комиков уходит по два-три года работы. В Москве выступают по несколько раз в день. Мы в Центральной Азии выступаем два, три раза в неделю, так как у нас пока не развита эта индустрия.
Темы для монологов я выбираю из жизни, если мне есть, что по тому или иному поводу сказать. Если боюсь что-то говорить, например, про религию или политику, то не говорю.
Чтобы научиться шутить, нужно читать книги, иметь нестандартную точку зрения и бороться с несправедливостью, хотя бы делать вид, что с ней борешься.
По моему мнению, комик должен быть смелым, злым, добрым, образованным, и самое главное — честным с самим с собой и со своей аудиторией.
В Stand-up важно быть готовым к неудачам и несмешным выступлениям. Они случаются, и нужно понимать, что это часть работы над материалом. Трудности в том, что в какой-то момент вы всегда шагаете в туманное завтра, никто не гарантирует в этом деле успех. Еще нужно быть готовым к тому, что ты будешь делать это бесплатно.
Кто из комиков вдохновляет
Из комиков меня вдохновляет каждый, кто этим занимается, а в особенности Дэйв Шапелл, Ленни Брюс, Луи Си Кей, Нурлан Сабуров, Медет Калибеков и Дамир Нурсеитов.