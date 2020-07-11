Stand-up-комики о том, как создают монологи для выступлений

Галым Калиакбаров, 33 года, город — Нур-Султан, Stand-up-комик, @galymkaliakbarov













О начале пути



Как создавать материал

Всем кажется, что заниматься Stand-up легко, но здесь нужно быть готовым к тому, что это большой путь

Кто вдохновляет

Медет Калибеков, 31 год, город — Алматы, Stand-up-комик, @kalibekov_medet













О начале пути







Как создавать материал

Темы я не выбираю, а, скорее всего, темы выбирают меня

Кто вдохновляет

Нурсултан Айдаров, 24 года, город — Бишкек, Stand-up-комик, сценарист, @nursultanvtoroi













О начале пути

Философия Stand-up мне понравилась больше, чем КВН



Как создавать материал



Кто из комиков вдохновляет

Затем выступал с монологами в армии, даже были гастроли по Казахстану. Тогда я не знал, что это называется Stand-up. Просто выступал в кайф. В 2016 году узнал о сообществе SUN Project и стал выступать с ними. Тут и вырос как комик.Даже если это очень смешная шутка, и вам кажется, что вы ее никогда не забудете — это не так. Лучше сразу все записать. Когда пишешь целенаправленно шутки, то, скорее всего, получится литературный текст. На выступления лучше выходить с подготовленными тезисами и записывать все на видео или диктофон.Из этого может записаться одна шутка или даже целое выступление. Людям нравится комедия наблюдений, потому что они узнают себя, сталкиваются с разными ситуациями в повседневной жизни.Когда на сцене говоришь, что действительно беспокоит, то люди чувствуют и лучше проникаются этим. Они видят, что у человека есть определенная позиция. Stand-up хорош тем, что здесь комик не обманет зрителя, и зритель не обманет комика. Все честно.. Если перестать выступать и шутить, то, как в спорте, мышцы начинают ослабевать.Практически у каждого комика есть хотя бы одно провальное выступление, но обычно их сотни. И каждый раз хочется бросить заниматься этим делом. Но потом все равно возвращаешься. Важно быть готовым к тому, что это стресс.В Stand-Up есть только комик и микрофон. Особенно сложно, когда выступаешь долго, например, час.Нужно уметь им отвечать, это отдельный навык.Я расписывал его концерты, записывал, смотрел структуру его выступлений. В основном вдохновляют комики, которые прошли какой-то путь. Например, Билл Берр, у которого долгое время были несмешные выступления, но он продолжал выступать и сейчас это один из топовых комиков в мире.Когда ты говоришь шутку и люди смеются, происходит какая-то магия и неописуемое состояние эйфории.До этого играл в КВН, за университет, потом за город. Со школьных лет любил и смотрел мультсериал «Жизнь с Луи», где создатель этого мультфильма Луи Андерсен — Stand-up-комик. Я начал смотреть его выступления с субтитрами. Это было великолепно. Я подумал, что хочу так же.Сейчас я резидент Salem Stand Up, пишу шутки и выступаю.Считаю, что хорошая шутка зависит от того, настолько хорош заход. Поэтому к этой части шутки я отношусь внимательно и серьезно. Когда я собрал достаточное количество заходов у себя в телефоне, в заметках, я сажусь писать шутки. В целом каждая шутка для меня как задачка в математике.Темы я не выбираю, а, скорее всего, темы выбирают меня. Шучу о том, что происходит со мной.Чем выше у вас интеллект, тем вы лучше шутите и импровизируете. Трудностей много, и этим Stand-up хорош.По сути, все мы умеем это делать, просто надо чуть-чуть понять суть шутки и стендапа. Если вы достаточно мотивированы, у вас все должно получиться.Я разбирал его шутки, хотел понять, как он заставляет все это работать. Хочу быть таким же крутым, как он.Я понял, что это Stand-up, где мог выступить любой желающий, через неделю я тоже выступил.С каждым выступлением я втягивался, стал увереннее. Комики, кто занимался дольше меня, помогали: учили писать шутки, советовали книги по Stand-up, рекомендовали концерты западных комиков.Это может быть любая мысль или наблюдение, которое кажется смешным. Затем это можно обсудить с другом-комиком, который еще подаст идей сверху. После идешь в бар и выступаешь, записывая на диктофон. Затем все это слушаешь, где смеялись, где нет. И так, пока тебя самого не удовлетворит.. В США на часовой концерт у комиков уходит по два-три года работы. В Москве выступают по несколько раз в день. Мы в Центральной Азии выступаем два, три раза в неделю, так как у нас пока не развита эта индустрия.Если боюсь что-то говорить, например, про религию или политику, то не говорю.Они случаются, и нужно понимать, что это часть работы над материалом. Трудности в том, что в какой-то момент вы всегда шагаете в туманное завтра, никто не гарантирует в этом деле успех. Еще нужно быть готовым к тому, что ты будешь делать это бесплатно.