Стало известно, когда будут происходить события третьего сезона «Эйфории»

На протяжении двух сезонов основными действующими лицами «Эйфории» оставались ученики старшей школы, поэтому многие события по сюжету происходили в стенах учебного заведения. Однако в новых сериях многое изменится.

Интересными подробностями о предстоящем продолжении хита HBO поделилась Хайди Бивенс, которая работает на площадке сериала в качестве художницы по костюмам. Недавно она совместно со студией A24 выпустила книгу о создании образов для проекта, поэтому журналисты из Vogue пригласили Бивенс на интервью. Во время разговора она прокомментировала дизайнерские аутфиты персонажей, а заодно рассказала об активной подготовке к грядущим съемкам. Изначально предполагалось, что процесс запустится в феврале, но в итоге график сдвинулся на несколько месяцев.

По словам Хайди, команда «Эйфории» вновь соберется вместе в июне. Самой художнице уже не терпится прочитать сценарий. От коллег до нее дошли разговоры о запланированном скачке времени. Предполагается, что сюжет третьего сезона будет разворачиваться спустя пять лет после финала второго. Выходит, Ру и все ее одноклассники к тому моменту закончат школу. С началом нового этапа в жизни героев могут быть связаны много других проблем. Скорее всего, они столкнутся с выбором карьеры и прочими трудностями взросления. Но Бивенс убеждена, что благодаря фантазии режиссера и сценариста Сэма Левинсона зрителей точно ждет захватывающее и неординарное зрелище. Художница также уточнила, что съемки займут около девяти месяцев. Это значит, что третий сезон стоит ждать не раньше 2024 года.

Источник: srsly.ru