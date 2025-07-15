Стало известно какие продукты выпустит Apple в 2026 году

Через пару месяцев Apple представит новую линейку своих продуктов, а за этим последует еще несколько интересных релизов. Так, выход MacBook Pro с процессором M5 перенесли с ожидаемого 2025 года на 2026. Также в предстоящем году ожидается выход бюджетного смартфона Iphone 17e, похожего на предыдущую модель серии Iphone 16e, но обладающий более мощным процессором. В 2026 году стоит ожидать и выхода внешнего монитора для Mac – Studio Display. Этот релиз станет первым обновлением продукта с момента дебютного выхода Apple Studio Display в 2022 году.

Источник: bloomberg.com

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