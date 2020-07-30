Стали известны номинанты на премию «Эмми-2020»

Телевизионная премия «Эмми» объявила своих номинантов. Абсолютным лидером по числу номинаций стал мини-сериал «Хранители», отмеченный в 26 категориях.

Также в топ по количеству номинаций вошли сериалы «Удивительная миссис Мейзел», «Озарк», «Наследники», «Мандалорец», «Субботним вечером в прямом эфире», «Шиттс Крик», «Корона».

Среди компаний лидерство захватил Netflix — стриминговый сервис представлен в 160 номинациях. Следом за ним идет HBO, отмеченный в 107 категориях. Также за награду впервые поборются проекты Disney+ и Apple TV+.

Церемония назначена на 20 сентября.

Источник: film.ru

Источник фотографии: se7en.ws