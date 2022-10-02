Стал известен актерский состав спин-оффа «Бумажного дома»

Netflix представил актерский состав спин-оффа. «Бумажного дома» Педро Алонсо вернется к роли талантливого и обаятельного вора Андреса де Фоноллоса, также известного как Берлин.

В каст также войдут Мишель Хеннер в роли специалиста по электронике Кейлы, Тристан Ульоа в качестве доверенного лица Берлина и профессора-филантропа Дамиана, а также Бегонья Варгас, которая сыграет некую Кэмерон. Последнюю в анонсе описывают как крайне нестабильного персонажа.

Еще в кадре появятся Хулио Пенья Фернандес, которому досталась роль преданного Рои, и Джоэл Санчес — ему предстоит воплотить образ Брюса, самого безжалостного преступника в банде.

Источник: srsly.ru