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Стал известен актерский состав спин-оффа «Бумажного дома»
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Сегодня в 10:42

Стал известен актерский состав спин-оффа «Бумажного дома»

Netflix представил актерский состав спин-оффа. «Бумажного дома» Педро Алонсо вернется к роли талантливого и обаятельного вора Андреса де Фоноллоса, также известного как Берлин.

В каст также войдут Мишель Хеннер в роли специалиста по электронике Кейлы, Тристан Ульоа в качестве доверенного лица Берлина и профессора-филантропа Дамиана, а также Бегонья Варгас, которая сыграет некую Кэмерон. Последнюю в анонсе описывают как крайне нестабильного персонажа.

Еще в кадре появятся Хулио Пенья Фернандес, которому досталась роль преданного Рои, и Джоэл Санчес — ему предстоит воплотить образ Брюса, самого безжалостного преступника в банде.

Источник: srsly.ru

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