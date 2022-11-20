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США разрешили продажу мяса из пробирки
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Сегодня в 10:03

США разрешили продажу мяса из пробирки

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA разрешило калифорнийской компании Upside Foods выращивать мясо из живых клеток цыплят в контролируемой лабораторной среде.

В 2020 году Сингапур первым в мире разрешил продажу мяса из пробирки. Продовольственное агентство страны выдало американской компании Eat Just разрешение на культивирование и продажу искусственного мяса птицы. Производитель стоимостью более $1 миллиарда ращивает мясо в биореакторах.

Аналогичное разрешение США может создать новый рынок культивируемых продуктов питания, которые, по словам сторонников, являются более эффективными и экологически чистыми по сравнению с традиционным животноводством.

Upside Foods, ранее известная как Memphis Meats, собирает клетки из тканей животных, а затем выращивает мясо в биореакторах. По словам производителя, мясо из пробирки идентично мясу, выращенному традиционным способом.

Источник: incrussia.ru

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