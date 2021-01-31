Spotify запатентовала технологию определения настроения пользователя по голосу и окружающим звукам

Spotify запатентовала технологию, которая позволят определять настроение пользователя по голосу и составлять на его основе индивидуальные плейлисты.

Технологию, которую Spotify запатентовал еще 12 января, умеет анализировать речь и фоновый шум, чтобы предлагать новый контент на основе «эмоционального состояния, пола, возраста или акцента» пользователя.

В документах патента описаны различные способы анализа аудиосигналов. Например, технология способна определять тип личности человека, анализируя тон его речи. Таким образом пользователь может быть определен как интроверт или экстраверт.

Патент может и не стать частью Spotify, но он точно дает возможность заглянуть в будущее музыкальных рекомендаций.

Источник: incrussia.ru