Spotify стала первой музыкальной платформой в метавселенной Roblox

Spotify Island позиционируется как место, где художники и поклонники будут собираться, чтобы играть в интерактивные квесты, где можно разблокировать эксклюзивный контент и купить товары художников.





Остров будет состоять из центрального материка, окруженного россыпью тематических островов, которые игроки могут исследовать и взаимодействовать с окружением. Можно будет выполнять миссии, например, собирать ноты, которые разблокируют бесплатные предметы.

Видение Spotify в создании острова состоит в том, чтобы «превратить игроков Roblox в самих создателей».

Источник: bluescreen.kz