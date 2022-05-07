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Spotify стала первой музыкальной платформой в метавселенной Roblox
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Сегодня в 11:00

Spotify стала первой музыкальной платформой в метавселенной Roblox

Spotify Island позиционируется как место, где художники и поклонники будут собираться, чтобы играть в интерактивные квесты, где можно разблокировать эксклюзивный контент и купить товары художников.

roblox-island_large.jpg

Остров будет состоять из центрального материка, окруженного россыпью тематических островов, которые игроки могут исследовать и взаимодействовать с окружением. Можно будет выполнять миссии, например, собирать ноты, которые разблокируют бесплатные предметы.

Видение Spotify в создании острова состоит в том, чтобы «превратить игроков Roblox в самих создателей».

Источник: bluescreen.kz

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#виртуальнаяреальность #spotify #остров #метавселенная #roblox
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