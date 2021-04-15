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Spotify представил умный плеер для автомобилей
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Сегодня в 10:45

Spotify представил умный плеер для автомобилей

Стриминговый сервис Spotify выпустил в США свое первое устройство — умный плеер Car Thing. С его помощью можно слушать музыку и подкасты в автомобиле.

Разработка представляет собой сенсорный экран с большой ручкой для навигации и функцией голосового управления. На верхней панели устройства есть четыре кнопки — к ним можно «прикрепить» свои плейлисты и включать их простым нажатием.

Подключить Car Thing к автомобилю можно тремя способами: через блютус, AUX и USB-порт. С помощью своего устройства Spotify поможет клиентам улучшить прослушивание музыки в автомобилях, поскольку не все из них поддерживают Apple CarPlay или Android Auto.

Источник: daily.afisha.ru

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#гаджеты #музыка #spotify #автомобиль
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