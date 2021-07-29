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Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился новыми объектами
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Сегодня в 10:58

Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился новыми объектами

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла в список объектов всемирного наследия два объекта в Германии.

Члены комитета признали памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне — Шпайере, Вормсе и Майнце за их роль центров европейской еврейской культуры в Средние века. Следует отметить, что это первое признание ЮНЕСКО еврейского культурного наследия в Германии. Также комиссия одобрила заявку на признание участка Липов — внешней границы Римской империи — вдоль реки Рейн.

Решение было принято 27 июля, на заседании комитета ЮНЕСКО в китайском городском округе Фучжоу.

Источник: tengrinews.kz

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#германия #китай #юнеско #культура #памятники
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