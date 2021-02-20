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Apple решила заняться разработкой 6G
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Сегодня в 10:34

Apple решила заняться разработкой 6G

В конце прошлого года Apple выпустила свои первые iPhone с поддержкой 5G. Теперь компания собирается начать работу над сотовой связью шестого поколения 6G. Компания хочет быть лидером в этой технологии, а не полагаться на разработки конкурентов.

Apple на этой неделе разместила объявления о поиске инженеров-исследователей беспроводных систем для сетей текущего и нового поколения. В списках указаны должности в офисах Apple в Кремниевой долине и Сан-Диего, где компания работает над разработкой беспроводных технологий и дизайном микросхем.

Эксперты, погруженные в эту отрасль, ожидают, что 6G станет реальностью не раньше 2030 года. Вакансии от Apple указывают на то, что компания хочет участвовать на самых ранних этапах разработки новой технологии.

Источник: incrussia.ru

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#iphone #apple #связь #6g
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