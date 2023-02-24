Стартап ADAPT привлек $500 000 от Мурата Абдрахманова, MOST Ventures и UMAY Angels Club

Aмериканский стартап ADAPT с казахскими основателями привлек новый раунд инвестиций в $500 000. Основным инвестором этого второго раунда стал Мурат Абдрахманов, а также сделку поддержали казахстанские венчурный фонд MOST Ventures и UMAY Angels Club.

ADAPT разрабатывает технологии социальной коммерции и искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса. Приложением компании ADAPT SHOP пользуются более 10 000 малых бизнесов в США, Мексике и СНГ, которые развивают собственный канал продаж через Instagram, TikTok и WhatsApp.

Компания имеет головной офис в США, а бэк-офис — в Алматы. Ровно год назад стартап получил инвестиции в США в размере 250 000 долларов от американского венчурного фонда 500 Global.