Специалисты Huawei о том, что такое 5G и как новые технологии облегчают жизнь казахстанцев

13 мая Astana Hub совместно с компанией Huawei провела первую конференцию DIGI DAY на тему «Перспективы развития 5G в Казахстане». Поговорили со спикерами мероприятия о том, что представляют из себя новые технологии.







Дмитрий Конорев, ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei





Что такое 5G

5G — это продолжение развития стандарта 4G. Правильнее его называть 5G New Radio. Это технология, которая обеспечивает более широкую полосу и большее количество частот, которые можно задействовать.

Другая важная особенность сетей нового поколения — решение Massive MIMO, которое дает возможность одновременной передачи информации из разных источников на одних и тех же частотных ресурсах с высокой скоростью.

При одинаковых условиях 5G работает примерно на 30% эффективнее, чем сети четвертого поколения.

Ключевой аспект сети новой технологии — большая пропускная способность и более эффективное использование частотного ресурса за счет новой архитектуры.

Если 4G — это широкополосный доступ, то 5G — «интернет всего». Это технология, которая проникнет во все сферы нашей жизни. С ней мы будем жить в ближайшие десятилетия.

Где используется 5G

5G начали использовать в апреле 2019 года. На сегодня доступны уже больше 200 коммерческих сетей по всему миру. Самая наглядная модель, в которой они используются — Fixed Wireless Access — фиксированный беспроводной доступ. Она позволяет оператору передавать больше информации за меньшую стоимость. Один из примеров — когда компания увеличивает стоимость тарифа на 15-20%, но выдает в 2 раза больше трафика.

В Казахстане первым городом с 5G стал Туркестан. Сейчас мы ждем лицензии на развертывание сетей еще в трех городах: Астане, Алматы, Шымкенте.

На данный момент на рынке 1376 коммерческих устройств, которые поддерживают сети пятого поколения. Это смартфоны, камеры, ноутбуки, роутеры, модули для промышленных решений.

Как Huawei работает с 5G

Huawei был одной из первых компаний, которая начала работать в направлении 5G. За 10 лет организация вложила больше 100 миллиардов долларов в разработку нового стандарта.

Сегодня компании принадлежит 40% всех патентов в технологии. За прошлый год они принесли Huawei около 600 миллионов долларов роялти. Это говорит о том, какое влияние эти технологии оказывают на индустрию.

Huawei уже начал разработку нового стандарта 6G.

Благодаря новой архитектуре сетей 5G мы можем внедрять новые сервисы. К примеру, «Новое Видео» позволит модифицировать функцию Ring Back Tone и ставить вместо гудков во время звонка не музыку, а видео — визитку человека или рекламу компании. Это популярная услуга, которой только в Китае пользуется более 20 миллионов человек.

Huawei был одной из первых компаний, которая начала работать в направлении 5G

«Новые СМС» — это чат-боты, которые открывают дерево возможностей в каждом сообщении. К примеру, из СМС о купленном билете можно заказать себе ужин и забронировать комнату.

«Новый Голос» работает в качестве голосового помощника.

Huawei активно развивает операторский бизнес, открывает возможности для обеспечения качественной связи. С помощью 5G компания расширяет спектр услуг, доступных пользователям. По мере развития 4G появилась возможность вызова такси на дом и просмотра телевизионных каналов на мобильном телефоне. С помощью сетей нового поколения возможностей станет еще больше.

Павел Полевода, эксперт Huawei, Senior Engineer Huawei Technologies





Что такое 5G

5G — это технология связи, новый стандарт. Он быстрее, умнее и энергоэффективнее. С его помощью можно облегчить жизнь людям и улучшить их пользовательский опыт.

Основное отличие от 4G — высокая скорость передачи информации и низкие задержки. Кроме того, к сетям пятого поколения может одновременно подключаться большое количество устройств.

Где используется 5G

Технология 5G может быть использована в телемедицине, когда врачи проводят операции удаленно. Сети нового поколения находят свое применение в «умном городе», позволяя машинам передвигаться автономно и собирать информацию со всех датчиков в доме. Еще одна сфера применения 5G — автоматизация производственных процессов.

С помощью 5G можно облегчить жизнь людям и улучшить их пользовательский опыт

Основные сферы развития — виртуальная и дополненная реальности, гейминг и развлечения. Большинство китайских смартфонов по умолчанию поддерживают 5G, существуют роутеры, ноутбуки и камеры с модулями поддержки новых сетей.

Как Huawei работает с 5G

С помощью оборудования Huawei можно построить сеть 5G с нуля.

По мере развертывания сетей нового поколения станут доступны новые сервисы.

Так, с помощью «Нового Видео» можно использовать технологии дополненной реальности на телефоне и смотреть видео в 360 градусов при Full HD без потери качества.

«Новый Голос» позволяет преобразовать голос в мультимедиа — параллельно обычному звонку передавать видео, картинки или даже геолокацию.

«Новые СМС» дают возможность взаимодействовать с сообщениями, которые приходят на телефон. Например, оплатить банковский счет без использования сторонних приложений.

Технологии искусственного интеллекта Huawei помогают оператором найти проблемные места на сети, оптимизировать их. Благодаря этому клиенты получают лучший пользовательский опыт.







