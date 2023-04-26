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Специалист по автоматизации бизнес-процессов. Что это за профессия, какие навыки нужны для работы и сколько можно зарабатывать
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Вчера в 15:45

Специалист по автоматизации бизнес-процессов. Что это за профессия, какие навыки нужны для работы и сколько можно зарабатывать

Познакомились с сотрудником fintech-компании IMAN и поговорили об особенностях работы программиста по автоматизации процесса скоринга.


Даниил Канаки, 26 лет, город — Ташкент, программист по автоматизации бизнес-процессов

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Как пришел в профессию

Мне всегда нравилось программирование. Я занимался этим уже в 14 лет. Потом перешел на физико-прикладную деятельность. Поступил в филиал РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина в Ташкенте. После чего устроился на завод Uzbekistan GTL в Кашкадарье. Поработав там, понял, что хочу сменить направление. Снова занялся программированием и решил официально работать в IT. Так я попал в IMAN Halal Investments.

Об особенностях работы

Моя главная задача — автоматизация процесса скоринга. Это один из основных бизнес-процессов компании, позволяющий нам оценить платежеспособность клиента.

Моим инструментом работы стала специализированная low-code среда, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов, их интеграции с сервисами других компаний и так далее.

От правильной автоматизации бизнеса напрямую зависит прибыль компании

Я занимаюсь внедрением новых скоринговых фич, а также интеграцией с внешними источниками информации, которые помогают нам проводить скоринг клиентов.

Такая должность существует во многих финансовых организациях и компаниях с автоматизированными бизнес-процессами.

В разных странах и компаниях доход специалиста будет разным. В Узбекистане минимальная зарплата — от 5 000 000 сум в месяц. В России максимальный заработок профессионала — около 112 700 рублей, или 15 800 000 сум. Средняя зарплата в СНГ колеблется между этими двумя отметками.

Зачем нужна профессия

Когда компания ищет человека моей специальности, ей нужен тот, кто знает программирование и в тоже время понимает, как устроены бизнес-процессы.

От правильной автоматизации бизнеса напрямую зависит прибыль компании. Это ответственная позиция.

Специалисты такого направления нужны во всех компаниях, где применяется автоматизация. Например, в бизнесе с большим количеством клиентов или данных, а также для компаний, которые взаимодействуют с другими организациями в информационном плане.

О преимуществах и недостатках

К преимуществам могу отнести удаленный формат работы. Нравится частое взаимодействие с другими компаниями по технической части.

Из недостатков — необходимость постоянно быть в онлайне. Иногда требуется по запросу выдать определенную статистику по бизнес-процессу.

Что должен знать и уметь специалист

Необходимость в навыках зависит от того, какое именно программное обеспечение используется для автоматизации бизнес-процесса. Общие требования такие:

— знание языка программирования, применяемого для разработки автоматизированного бизнес-процесса

— знание языков программирования, необходимых для работы с данными в целом: SQL, Python и другие

— понимание бизнес-процесса.

Для изучения Python рекомендую книгу Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming, от Luciano Ramalho и официальную документацию.

SQL советую изучать по документации, в зависимости от того, какая именно реализация этого языка программирования используется в компании.

Советы начинающим

Если вы хотите заниматься автоматизацией бизнес-процессов, в первую очередь нужно изучить языки программирования, необходимые для работы с данными.

Выбрав конкретное направление бизнеса, которое вас интересует, детально разберитесь во внутренних процессах. Эти знания понадобятся вам при их автоматизации.

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#бизнес #работа #технологии #профессия #автоматизация
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