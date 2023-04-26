Специалист по автоматизации бизнес-процессов. Что это за профессия, какие навыки нужны для работы и сколько можно зарабатывать

Познакомились с сотрудником fintech-компании IMAN и поговорили об особенностях работы программиста по автоматизации процесса скоринга.
Даниил Канаки, 26 лет, город — Ташкент, программист по автоматизации бизнес-процессов
Как пришел в профессию
Мне всегда нравилось программирование. Я занимался этим уже в 14 лет. Потом перешел на физико-прикладную деятельность. Поступил в филиал РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина в Ташкенте. После чего устроился на завод Uzbekistan GTL в Кашкадарье. Поработав там, понял, что хочу сменить направление. Снова занялся программированием и решил официально работать в IT. Так я попал в IMAN Halal Investments.
Об особенностях работы
Моя главная задача — автоматизация процесса скоринга. Это один из основных бизнес-процессов компании, позволяющий нам оценить платежеспособность клиента.
Моим инструментом работы стала специализированная low-code среда, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов, их интеграции с сервисами других компаний и так далее.
От правильной автоматизации бизнеса напрямую зависит прибыль компании
Я занимаюсь внедрением новых скоринговых фич, а также интеграцией с внешними источниками информации, которые помогают нам проводить скоринг клиентов.
Такая должность существует во многих финансовых организациях и компаниях с автоматизированными бизнес-процессами.
В разных странах и компаниях доход специалиста будет разным. В Узбекистане минимальная зарплата — от 5 000 000 сум в месяц. В России максимальный заработок профессионала — около 112 700 рублей, или 15 800 000 сум. Средняя зарплата в СНГ колеблется между этими двумя отметками.
Зачем нужна профессия
Когда компания ищет человека моей специальности, ей нужен тот, кто знает программирование и в тоже время понимает, как устроены бизнес-процессы.
От правильной автоматизации бизнеса напрямую зависит прибыль компании. Это ответственная позиция.
Специалисты такого направления нужны во всех компаниях, где применяется автоматизация. Например, в бизнесе с большим количеством клиентов или данных, а также для компаний, которые взаимодействуют с другими организациями в информационном плане.
О преимуществах и недостатках
К преимуществам могу отнести удаленный формат работы. Нравится частое взаимодействие с другими компаниями по технической части.
Из недостатков — необходимость постоянно быть в онлайне. Иногда требуется по запросу выдать определенную статистику по бизнес-процессу.
Что должен знать и уметь специалист
Необходимость в навыках зависит от того, какое именно программное обеспечение используется для автоматизации бизнес-процесса. Общие требования такие:
— знание языка программирования, применяемого для разработки автоматизированного бизнес-процесса
— знание языков программирования, необходимых для работы с данными в целом: SQL, Python и другие
— понимание бизнес-процесса.
Для изучения Python рекомендую книгу Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming, от Luciano Ramalho и официальную документацию.
SQL советую изучать по документации, в зависимости от того, какая именно реализация этого языка программирования используется в компании.
Советы начинающим
Если вы хотите заниматься автоматизацией бизнес-процессов, в первую очередь нужно изучить языки программирования, необходимые для работы с данными.
Выбрав конкретное направление бизнеса, которое вас интересует, детально разберитесь во внутренних процессах. Эти знания понадобятся вам при их автоматизации.