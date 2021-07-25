SpaceX запустит аппарат NASA на спутник Юпитера

Ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX в 2024 году осуществит запуск миссии NASA к спутнику Юпитера — Европе.

По данным космического агентства, миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy из Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

По информации NASA, Europa Clipper проведет подробный обзор Европы и применит «комплексный набор научных инструментов», чтобы выяснить, есть ли на спутнике Юпитера условия, подходящие для жизни.

Уточнятся, что общая стоимость контракта составляет около 178 миллионов долларов.

Европа — шестой по отдаленности от планеты спутник Юпитера, по размеру немногим меньше Луны. Обнаружена в 1610 году Галилео Галилеем.

Источник: tengrinews.kz