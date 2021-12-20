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SpaceX запустила турецкий спутник Turksat 5B
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Сегодня в 10:12

SpaceX запустила турецкий спутник Turksat 5B

SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 доставила турецкий спутник связи Turksat 5B на орбиту.

Ракета стартовала в 22:58 18 декабря по времени Восточного побережья США. Запуск произошел с космодрома 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Спутник массой в 4,5 тонны нужен оператору связи Turksat обеспечит доступом к цифровому телевидению и широкому интернету Турцию, Красное море, Средиземное море, Северную и Восточную Африку, Ближний Восток, Персидский залив. Ожидается, что он будет вещать в течение 15 лет.

Источник: incrussia.ru

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#турция #спутник #связь #spacex #орбита
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