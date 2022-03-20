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SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink
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Сегодня в 09:17

SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink

19 марта 2022 года, в 10:42 по времени Астаны с космодрома на мысе Канаверал во Флориде успешно стартовала ракета-носитель SpaceX Falcon 9 с партией спутников Starlink.

Проект Starlink предполагает формирование глобальной спутниковой системы для предоставления широкополосного доступа в Сеть по всему миру. В конечном итоге инфраструктура Starlink должна объединить почти 12 000 небольших космических аппаратов.

На этот раз в космос отправлена партия из 53 спутников. Они уже выведены на целевые орбиты. На сегодняшний день запущено более 2300 космических аппаратов системы Starlink.

В ходе нынешней пусковой кампании была использована первая ступень ракеты, которая ранее летала уже 11 раз. SpaceX смогла снова успешно посадить ее на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Так установлен новый рекорд по многоразовому использованию ступени Falcon 9.

Источник: 3dnews.ru

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#спутниковаясвязь #spacex #рекорд #starlink #космическийкорабль
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