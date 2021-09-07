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SpaceX объявила финальную дату запуска частной экспедиции на орбиту
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Сегодня в 11:03

SpaceX объявила финальную дату запуска частной экспедиции на орбиту

Компания SpaceX объявила финальную дату запуска первой частной космической экспедиции с людьми на борту. Астронавты проведут на орбите трое суток.

Запуск корабля Crew Dragon с пусковой площадки Космического центра им. Кеннеди во Флориде состоится 15 сентября. Выведет его на орбиту ракета Falcon 9.

На борт поднимутся четверо астронавтов. Полет оплатил основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Это часть проекта по сбору средств для детской исследовательской больницы Св. Иуды в США.

Для полета Crew Dragon оснастили массивным стеклянным куполом в носовой части. Он позволит астронавтам наблюдать за Землей и космосом. На боковых стенках расположились иллюминаторы меньшего размера.

Источник: rb.ru


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#ракета #spacex #falcon9 #астронавты
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