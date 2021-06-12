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«Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix о возможном сотрудничестве
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Сегодня в 10:58

«Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix о возможном сотрудничестве

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры со стриминговым сервисом Netflix о продаже уже существующего контента и продюсировании новых совместных проектов.

На данный момент киностудия работает над четырьмя полнометражными фильмами.

Первым из них станет «Адъютант Суворова», который должен выйти в прокат в конце 2021 года. Остальные три фильма находятся на разных стадиях производства. С 2023 года «Союзмультфильм» планирует выпускать по два полнометражных фильма в год.

Студия рассчитывает заменить часть иностранного контента на рынке и занять свою нишу в медиа. Также «Союзмультфильм» ведет переговоры с рядом регионов о строительстве парков для детей.

Источник: daily.afisha.ru

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