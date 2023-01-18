Современный и технологичный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO от 10 500 000 тенге

Chery Tiggo 4 PRO от 10 500 000 тенге в наличии во всех официальных дилерских центрах в Казахстане.





Более подробную информацию вы можете получить у официальных дилеров Chery, адреса и телефоны доступны на официальном сайте chery.kz или по номеру 7007.







