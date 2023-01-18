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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Современный и технологичный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO от 10 500 000 тенге
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01.01.2000

Современный и технологичный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO от 10 500 000 тенге

Chery Tiggo 4 PRO от 10 500 000 тенге в наличии во всех официальных дилерских центрах в Казахстане.

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Более подробную информацию вы можете получить у официальных дилеров Chery, адреса и телефоны доступны на официальном сайте chery.kz или по номеру 7007.


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#казахстан #бизнес #автомобиль #kazakhstan
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.