Советы начинающему менеджеру от директора по продуктам Google

Андрей Дороничев — директор по продуктам Google — в своем Instagram-аккаунте поделился советами для начинающего менеджера. Если вы недавно заняли руководящую позицию или планируете сделать это в ближайшее время, рекомендуем с ними познакомиться.









1. Нанимайте лучших и не мешайте им





По мнению Андрея, не стоит жалеть сил на найм. Среди кандидатов ищите людей, которые будут лучше вас. Каждая минута, которую вы потратите на удачный найм, в будущем сэкономит часы в ежедневной работе. Поэтому всегда и везде подмечайте будущих кандидатов.

Когда вы уже выбрали и наняли лучших, не мешайте им работать. Доверяйте. Дайте им время и пространство, чтобы полностью быть собой. Договаривайтесь о целях, а дальше давайте автономию и честный, своевременный фидбек.

Увольняйте тех, кто мешает остальным. Какой бы ключевой и гениальный ни был сотрудник, если он токсичен для группы и не желает меняться — увольняйте его без сожалений.





2. Обеспечьте порядок, направление и защиту





— порядок — это процесс, когда вы раздаете роли, четко разграничиваете ответственность между сотрудниками, дизайните процессы и правила общения в команде, формируете систему мотивации

— направление — на вас как на менеджере лежит ответственность за то, чтобы ваши подчиненные понимали стратегию команды и двигались в одном направлении

— защита — вы также отвечаете за взаимодействие с внешним миром. Ваши подчиненные должны знать, что вы отстаиваете их интересы при общении с внешними сущностями: другими командами, инвесторами, клиентами, конкурентами.





3 . Слушайте, чтобы понимать





Андрей Дороничев выделяет три пути для менеджера:

— слушать, чтобы говорить. Это значит, что вы даете сотруднику слово, но сами в это время думаете, что скажете дальше. Для вас в этой ситуации главное высказаться, а не услышать. Так делать не надо

— слушать, чтобы разрулить. Например, чтобы договориться. Или починить проблему. Это работает в короткую. Сам человек в этом случае не так важен, как информация, которую он несет, или его функция

— слушать, чтобы понять. Вы стараетесь понять не только смысл слов, но и человека за этими словами. Например, сотрудник приходит с проблемой, а вы вместо решения задаете вопросы, которые помогают ему самому найти решение и вырасти в процессе. Это наиболее эффективный путь.