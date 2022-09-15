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Sony представила новый сюжетный трейлер God of War: Ragnarok
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Сегодня в 11:03

Sony представила новый сюжетный трейлер God of War: Ragnarok

Компания Sony завершила презентацию State of Play новым показом ожидаемого экшена God of War: Ragnarok.



Выход God of War: Ragnarok намечен на 9 ноября для PS4 и PS5.

Источник: kanobu.ru

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