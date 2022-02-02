Sony купит за $3,6 млрд студию Bungie — разработчика Destiny

Bungie сохранит прежнее руководство и продолжит работать над Destiny 2. Студия также будет обладать творческой свободой и правом самостоятельно издавать свои игры.

Присоединение к Sony позволит студии активнее нанимать новых сотрудников и реализовывать свои планы.

С 2000 по 2007 год Bungie входила в состав Microsoft и создала для компании серию шутеров Halo, одну из флагманских франшиз для консолей Xbox.

В 2010 году компания подписала договор с Activision Blizzard, вместе с которой развивала Destiny. В 2019 году Bungie расторгла контракт и вновь стала независимой.

Источник: vc.ru