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Sony купит за $3,6 млрд студию Bungie — разработчика Destiny
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Сегодня в 10:50

Sony купит за $3,6 млрд студию Bungie — разработчика Destiny

Bungie сохранит прежнее руководство и продолжит работать над Destiny 2. Студия также будет обладать творческой свободой и правом самостоятельно издавать свои игры.

Присоединение к Sony позволит студии активнее нанимать новых сотрудников и реализовывать свои планы.

С 2000 по 2007 год Bungie входила в состав Microsoft и создала для компании серию шутеров Halo, одну из флагманских франшиз для консолей Xbox.

В 2010 году компания подписала договор с Activision Blizzard, вместе с которой развивала Destiny. В 2019 году Bungie расторгла контракт и вновь стала независимой.

Источник: vc.ru

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