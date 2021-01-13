Скорочтение, программирование и английский язык — 10 приложений для саморазвития

«Скорочтение»





В приложении есть 12 интерактивных упражнений в игровом формате. С помощью их вы сможете увеличить скорость чтения, развить способность к запоминанию текстов и концентрации, тренировать глаза и умственные способности.

В приложении можно отслеживать свой прогресс, проходить задания и проверять уровень навыков.





Кому будет полезно:

— каждому, кто читает больше получаса в день

— руководителям и менеджерам

— школьникам и студентам.

Где скачать:

iOS

Android





«Правое полушарие интроверта»





Приложение образовательного проекта в области искусства, психологии и науки — всего 11 направлений. Подписка дает доступ к аудио- и видеолекциям, курсам и подкастам. Есть бесплатный контент.





Кому будет полезно:

— тем, кто хочет глубоко разбираться в отдельной области

— тем, кто хочет освоить новую специальность без учебы в университете

— или тем, кто хочет просто уметь анализировать произведения искусства.

Где скачать:

iOS

Android





«Слово дня»





Приложение «Слово дня» поможет вам узнавать точные значения слов русского языка.

Каждый день команда проекта подбирает наиболее актуальные слова и термины русского языка, значение которых многие не знают. Изучает их определения в толковых словарях Даля и Ожегова, а потом адаптирует информацию в краткие определения.





Кому будет полезно:

— тем, кто хочет понимать, что мы слышим и что произносим, и расширить свой словарный запас.

Где скачать:

iOS

Android





Castle quiz





Игра на проверку вашей эрудиции и кругозора. Есть 10 сложных тем: искусство, медицина и здоровье, история России и зарубежная история, психология и другие. Есть 10 тем, которые вы изучали в школе и университете: русский язык, физика, химия, литература, математика и т.д.

К вопросам есть подробные объяснения ответов с подборками видео и ссылок на дополнительные материалы и лекции. Прочитать одно объяснение — это как посмотреть короткую лекцию.





Кому будет полезно:

— тем, кто хочет весело и с пользой провести время

— тем, кто хочет расширить свой кругозор

— тем, кто готовится к ЕГЭ и ОГЭ.

Где скачать:

iOS

Android





Lingvist

Приложение для изучения английского языка. Это конструктор для создания словарного запаса, который использует искусственный интеллект и научные методы.

Вы можете учить слова в любой удобный для вас момент. Алгоритм анализирует ваш уровень и регулирует сложность.





Кому будет полезно:

— тем, кто хочет знать много слов на английском языке.

Где скачать:

iOS

Android





XMind

Удобное приложение для составления интеллект-карт.

Есть 30 встроенных шаблонов, структуры для любых нужд: балансовые ведомости, причинно-следственные схемы, матрицы, графики. Можно вставлять изображения, аудиозаметки, ярлыки, гиперссылки.





Кому будет полезно:

— тем, кто хочет с удобством решать творческие задачи и мыслить системно.

Где скачать:

iOS

Android





TED

Приложение, где можно смотреть более 2000 выступлений TED Talks. Спикеры раскрывают темы различного характера: от технологий и науки до удивительных фактов о внутренней психологии.

Есть субтитры на более чем 100 языках. Можно скачать видео- и аудиозаписи выступлений для воспроизведения в автономном режиме.





Кому будет полезно:

— тем, кто хочет быть осведомленным и вдохновленным.

Где скачать:

iOS

Android





Codeacademy Go





Приложение поможет вам научиться программированию.

Вы можете узнать о веб-разработке, Data Science, HTML и CSS, Python, JavaScript, SQL.





Кому будет полезно:

— тем, кто хочет больше знать о сфере IT.

Где скачать:

iOS

Android





Khan Academy

Персонализированная учебная библиотека Академии Хана, где можно бесплатно изучать все, что угодно.

Есть множество интерактивных упражнений, видео и статей. Можно изучать математику, естественные науки, экономику, финансы, грамматику, историю, государственное управление, политику и многое другое.





Кому будет полезно:

— студентам, учителям, домашним учителям, директорам школ, взрослым.

Где скачать:

iOS

Android





eBoox

Удобное приложение для чтения книг в разных форматах: fb2, epub, pdf, doc, docx, mobi, prc, txt, rtf, odt, html, cbr, cbz, zip и RAR-архивы.

Можно открыть книгу из любой телефонной папки, SD-карты, облака и браузеров. Приложение бесплатное.





Кому будет полезно:

— тем, кто любит читать.

Где скачать:

iOS

Android