Сколько стоит жизнь в Канаде: жилье, транспорт и здоровый образ жизни

Бота Миланова, 32 года, город — Монреаль, директор по маркетингу, @botamilanova

Жилье





Мы живем в Квебеке с сентября 2021 года. Цены на жилье в Канаде зависят от провинции, в Квебеке — более приемлемые. Есть разные варианты, в зависимости от предпочтений, района и состояния жилья. Арендовать двухкомнатную квартиру в Монреале можно за 950-1500 $, однокомнатную за 630 $.

Покупка двухкомнатной квартиры в пригороде Монреаля обойдется в 237 000-315 600 $. В такой квартире есть терраса, кладовая и парковочное место.

Если говорить об условиях ипотеки в Канаде, то можно внести первоначальный взнос в размере 10-15%, а оставшуюся сумму платить в течение 25 лет. Процентная ставка зависит от кредитной истории, это около 1,5-3%.

Коммунальные услуги





В квартирах есть сбор Condo Fees, как казахстанские КСК, сумма — 80-236 $. Может быть выше, если в здании есть бассейн и фитнес-зал и из-за отопления в зимнее время. В частных домах плата за электричество может быть 800 C$ за два месяца, за газ ниже.

Интернет обходится в 80 $ в месяц.

Транспорт





Проездной стоит около 80 $, для студентов в два раза дешевле. Такси дорогое, из аэропорта до центра города Uber выходит 31-39 $.

У нас собственная машина. На бензин в среднем тратим 63$ в неделю из-за больших расстояний. Страховка стоит около 63 $ в месяц.

Сотовая связь





Около 47 $ в месяц, включены безлимитные звонки и 5Гб мобильного трафика.

Еда





Некоторые продукты дешевле, чем в Казахстане, некоторые дороже. В Канаде круглый год можно покупать ягоды, экзотические фрукты по приемлемым ценам. Выбор большой, развито местное производство. На семью из двоих взрослых и детей получается около 790-1200 $.

1 кг говядины — 8-12 $, молоко — 1 $, огурцы — 2 $. Обед в ресторане на двоих в среднем — 40-55 C$, ужин с вином — 160 $.

Развлечения





Мы выезжали семьей на загородный отдых. Номер на двоих обошелся в 275 $ за сутки, аренда снежных мотоциклов —236 $, а ужин — 157 $.



Здоровый образ жизни





В Канаде бесплатная медицина, расходы на лечение покрывает страховка. Но в нее не входят стоматологические, офтальмологические услуги и физиотерапия.

В стране развита культура ЗОЖ. Есть государственные секции для детей, стоят около 23 $ в год, много бесплатных. Во дворе нашего жилого комплекса оборудован каток.

Дополнительные расходы





Стоимость одежды такая же, как и в Казахстане, но много брендов, которых у нас нет. Есть аутлеты, где можно купить куртку Tommy Hilfiger за 78 $ или сумку Coach за 157 $.

Банка детской смеси стоит 16 $, фруктовое пюре — 1 $. Государство до 18 лет платит пособие за детей — около 395$ в месяц на каждого ребенка. Эта сумма покрывает расходы на детей. Государственные и частные садики в Квебеке бесплатные в среднем 160 $, но при сдаче налоговой декларации, эти траты возвращают.

О жизни и экономии





Круглый год в магазинах проводят акции и скидки. Это касается и продуктов, и товаров для дома.

Средняя зарплата в Квебеке — 3200-4000 $ в месяц, минимальная — 2000 $.

Ко всем расходам, кроме аренды жилья, добавляется налог, в Квебеке это 15%, в других провинциях выше.

Вера Менкарини, город — Оттава, Parks Department, City of Surrey, @vera_canada_

Жилье





Я живу в Канаде 12 лет, из которых 7 лет проработала в Департаменте парков муниципалитета Сюррей в Британской Колумбии.

Средняя стоимость квартиры на декабрь 2021 года в Оттаве составляла 315 000 $.

Коммунальные услуги





Плата за небольшую квартиру в среднем выходит 120 $ в месяц.

Транспорт





Одна поездка на общественном транспорте стоит 3 $. Если купить карту Presto, то 2,8 $ за поездку на 90 минут с любым количеством пересадок. Проездной стоит 97 $.

В Канаде без машины никуда. Новая Toyota Venza LE 2021 стоит около 31 500 $. В стране большой рынок вторичных автомобилей. Покупка подержанной машины в дилершипе стоит в районе 15 800-23 700 $, по объявлениям с рук можно найти подешевле — около 7900 $.

Страховка на машину в месяц рассчитывается от стажа вождения, при большом стаже 95 $, бензин, в зависимости от авто — примерно 118 $ — 1 $ за литр.

Сотовая связь





Тарифный план для не нового iPhone с 15 ГБ интернета обойдется в 63-71 $ в месяц.

Еда





На продукты для семьи из двух человек уходит 395-552 $ в месяц. Поход в небольшое кафе стоит от 16 $ на человека, в ресторане 63-79 $ на двоих.

Развлечения





Билет в кино стоит 12-13 $.

Здоровый образ жизни





В Канаде бесплатная медицина, граждане и резиденты получают страховку от провинции, которая оплачивается из налогов. Поэтому вы платите только за услуги дантиста и офтальмолога. Разовый прием у офтальмолога стоит 118 $. Услуги стоматолога: покрытие — пломба — 197-472 $, в зависимости от объема работы, корневой канал — 750-1025 $.

Абонемент в фитнес клуб стоит 47-55 $ в месяц.

Дополнительные расходы





За детский сад платят в среднем от 39 $ в день.

В Канаде недорогая одежда, постоянно бывают скидки. В H&M можно купить детские футболки по 4 $ и леггинсы по 6 $.

О жизни и экономии





Канадцы обожают скидки. Есть выражение extremecouponing, когда заводят целые папки для купонов разных магазинов или пользуются приложением flipp app. Сервис показывает скидки на данный товар в разных магазинах города. И если в вашем магазине есть такая практика, они могут сделать вам price match, то есть продать товар по акционной цене другого магазина.

Средняя зарплата в Оттаве на 2021 год составляет 39 500-55 000 $ в год.

Елена, 29 лет, город — Торонто, медицинский аналитик, @lena_o_canada

Жилье





Мы с супругом и двумя детьми живем в Канаде восьмой год, переехали из Закарпатья, Украины. Торонто — дорогой город для жизни, поэтому мы снимаем жилье. Цены на покупку небольшого дома начинаются от 790 000 $. Можно брать ипотеку, но нужно заплатить первоначальный взнос — 20% и иметь достаточный суммарный доход по семье, чтобы вам выдали кредит. Семейный доход рассчитывают так: цена дома делится на пять, при наличии первого взноса годовой доход семьи должен составлять 20% от суммы дома, считается сумма до вычета налогов.

Стоимость аренды жилья зависит от района. В Канаде гостиную не считают, поэтому за 1 bedroom без мебели платят 1200 $.

Коммунальные услуги





Сумма платежей зависит от жилья: дом или квартира. В квартирах есть maintenance fee, платежи по типу наших в ЖЭК. Отопление, вода, электричество, управление дома, уборка подъезда, ремонт здания входят в стоимость. Дополнительная парковка — 39 500 $ за место.

В частных домах платежи зависят от размера. Электричество стоит около 63 $.

Транспорт





Билет в одну сторону стоит 2,8 $. При этом с одним билетом можно пересесть в другой транспорт.

Месячный проездной стоит 123 $ в месяц.

Бензин в Торонто подорожал до 1,3 $.

Сотовая связь





Связь дорогая и компаний на выбор мало. Я плачу 59 $ в месяц, есть 40 ГБ интернета и безлимитные звонки.

Еда





У нас семья из четырех человек, детям 5 лет и 10 месяцев. В месяц на еду тратим 870 $. При том, что мы не отказываем себе ни в чем, покупаем мясо, фрукты и морепродукты.

В ресторане цены зависят от кухни. За три человека в стейк-хаусе можно заплатить около 100 $, плюс 13% налога и 15% чаевых.

Развлечения





Поход в музей или галерею с налогами — 20 $ со взрослого и 11 $ с ребенка.

Поход в кино — 7-11 $, в зависимости от кинозала. Есть бонусные системы: карточки, где можно набрать бонусы на фильмы и ходить на них бесплатно.

Здоровый образ жизни





В Канаде медицина страховая. Обслуживание не зависит от размера доходов, потому что всех обслуживают одни и те же врачи. Скорость приема зависит от срочности.

Если в семье нет дополнительной страховки, то детям до 25 лет некоторые медикаменты, прописанные врачом, выдают бесплатно.

Секции и дополнительные кружки для детей дорогие — 16-32$ за занятие. Хоккей дороже всего.

В Торонто есть городские дополнительные секции и программы, они дешевле, но туда сложно попасть. Есть цепь бесплатных бассейнов для жителей города.

Дополнительные расходы





Садики платные и дорогие, от 950 до 1500 $ в месяц. Чем меньше ребенок, тем дороже. Но можно получить субсидию, если доходов семьи недостаточно. Тогда государство покроет часть расходов на садик или оплатит полностью.

С четырех лет ребенка можно отдать в школу на дошкольные классы до шести лет, они бесплатные. Но классы до обеда, поэтому работающим родителям нужно брать продленную программу. Дополнительные занятия платные и количество мест лимитировано, поэтому там очереди.

Средняя зарплата по Торонто — 47 000 $ в год. Учитывая цены на недвижимость, это немного.

Сэкономить можно на походах в разные заведения или на путешествиях.





Цифры указаны по курсу обмена канадского доллара к доллару США на 10.02.2022.