Сколько стоит жить в Мюнхене: жилье, транспорт и здоровый образ жизни

Анастасия Крылова, 26 лет, город — Мюнхен, фотограф, @krylova.photo





В Мюнхене я живу уже год.

Жилье

В Германии тяжело купить квартиру. А Мюнхен — один из самых дорогих городов для покупки жилья в стране. Однокомнатная квартира стоит минимум 500 000 €. Мы арендуем двухкомнатную квартиру за 1500€.

Коммунальные услуги обходятся в 100-200€.

Интернет подключается минимум на два года. В месяц выходит 40-50€.

Транспорт





Одна поездка на общественном транспорте стоит 5-10€. Можно купить карту на месяц за 70-80€. Еще есть баварские билеты, которые можно купить на длительный срок и ездить по всей территории Баварии. Один такой билет стоит 25€.

На такси цены приемлемые. Допустим, расстояние, которое можно пройти пешком за полчаса, на такси можно проехать за 10€.

Бензин сегодня подорожал на 70%, стоит 2,50€. Если полностью заполнить бак, выйдет 100€.

Страховка — 100€ в полгода. Но она покрывает почти все.

Сотовая связь





Я не пользуюсь местными операторами связи, но здесь работает несколько провайдеров: Telekom, Vodafone, О2.

О2 — самый популярный и дешевый. В среднем, за 50-100€ можно найти хороший тариф.

Еда





На семью из трех человек мы закупаемся на 150€ раз в 3-4 дня. В месяц это около 1000€.

Выбор продуктов большой. В Германии развита доставка готовой еды. Многие пользуются услугами компании HelloFresh: ты выбираешь блюда, которые хочешь приготовить в течение недели, отмечаешь их в корзине, а компания привозит коробку с продуктами. Одна такая коробка на троих людей выходит на 60€. Ее хватает на неделю.

Сходить в ресторан — 25-30€ с человека. Паста с курицей, салат и вино — 30-40€, в зависимости от вина. Можно поесть и на 20€, например, пицца стоит 15€.

Развлечения и здоровый образ жизни





В Германии развита культура здорового питания и спорта. Здесь много открытых залов и людей на велосипедах. Детей тоже отдают в спортивные секции. В одном зале абонемент стоит 20€ в месяц, включая бассейн, зал на три этажа и групповые занятия.

Также жители Мюнхена любят ходить в горы.

Как говорят местные, с медициной здесь все хорошо. Люди ходят к врачам по страховке. Я знаю, что в Мюнхене достаточно быстро оказывают медицинскую помощь.

Дополнительные расходы





Одежда достаточно дешевая. Минимальная цена на джинсы — 10€.

Люди любят хорошие бренды типа Calvin Klein, Loui Vuitton и другие. Они стоят дорого, но есть онлайн-платформы, где часто бывают скидки.

Немцы никогда не пойдут в H&M или Zara, чтобы купить зимнюю куртку. Они пойдут в хорошие, дорогие магазины, потратят 300-400€ и будут носить эту вещь до конца своих дней. Для людей важнее не стиль, а комфорт.

О жизни и экономии





Средняя зарплата в Мюнхене примерно 3000-4000€.

Я всегда все анализирую. Это помогает экономить.

Еще, в Германии в плане молодежных трендов мало что развито. Люди не понимают, что такое Tiktok и зачем нужно вести Instagram. Все следят за правилами.

Бауржан Баялинов, 36 лет, город — Мюнхен, Process Engineer





В Мюнхен я приехал в конце 2019 года. А в начале 2020 года ко мне приехала семья: жена и двое детей. После того как я обустроился и нашел жилье, они подали на визу и приехали по программе «Воссоединение».

Жилье

На семью из двоих взрослых и двоих детей, в городе можно найти трехкомнатную квартиру в аренду от 1500€.

Покупка трехкомнатной квартиры в пределах города может стоить от 500 000€ до трех миллионов евро.

Контракты об аренде и покупке жилья довольно хитрые. На каждый шаг прописан закон по аренде и покупке жилья. Чтобы арендовать квартиру, нужно иметь соответствующий доход и пройти «кастинг» — хозяин квартиры выбирает кому сдать жилье из огромного количества претендентов.

В среднем на трех или четырехкомнатную квартиру плата за отопление может выйти в районе 40-60€. В сумме коммунальные услуги около 120-350€ в месяц.

Общественный транспорт





В Мюнхене обширная транспортная сеть. Есть несколько видов транспорта: автобусы, метро, трамваи и городские электрички.

Если вы покупаете абонемент в центральной зоне «М», он будет стоить 56-57€. На проездном билете в пределах этой зоны можно ездить сколько угодно и когда угодно.

Стоимость такси внутри города в районе 20€.

Бензин раньше стоил 1,7€. Сегодня цены взлетели — от 2,2€.

Сотовая связь





В среднем пакет на пару гигабайт интернета, минут на звонки и смс будет стоить 10€. Все зависит от количества трафика, который вам нужен.

Цена за интернет в районе 20-30€ в месяц. Зависит от вашего провайдера.

Еда

Пакет продуктов на неделю для семьи может выходить от 50€ до 200€.

Шницель в ресторане среднего уровня будет стоить от 12€ до 20€. Порция горячего — 15-20€, кружка пива — 3-6€, ужин на двоих — 50€, а обед на всю семью — 50-70€.

Развлечения

Кинотеатров в Мюнхене около пяти, они все небольшие. Билет в кино стоит около 10€.

Среди развлечений популярностью пользуются бары, рестораны, дискотеки.

Также популярны велосипедные прогулки и хайкинг в горах.

Здоровый образ жизни





Медицинская система построена на основе страхования. Вся медицина финансируется частично за счет государства и страхования.

В городе много спортивных площадок. В большинстве парков есть уголки со снарядами. Для детей и взрослых есть спортивные секции.

Дополнительные расходы





Одежду можно легко выбрать на свой бюджет. Но траты на детей довольно крупные. Могу отметить, что частные детские сады в большинстве случаев хуже, чем государственные.

Частные школы стоят 400-1000€. Обучение в государственных школах, бесплатное.

О жизни и экономии





Кассир в магазине может зарабатывать 2000€ в месяц, инженер начального уровня может зарабатывать в районе 3000€. Если вы хороший IT-специалист, то вы будете зарабатывать до 15 000€.

Надо учитывать, что зарплаты озвучиваются до вычета налоговых отчислений. Ваша итоговая зарплата зависит от налоговой ставки. Налоги высокие, в среднем от 33% до 49% налогов.

Могу дать несколько советов:

— внимательно читать контракт, перед тем как заключать договор на аренду квартиры

— по приезде покупайте велосипед и пользуйтесь им

— берите годовой абонемент на общественный транспорт

— проверяйте налоговую ставку.

Алия Батталова, 39 лет, город — Мюнхен, музыкант





Я живу в Мюнхене без перерыва с 2014 года, но впервые приехала в 2007 году — училась. Работаю музыкантом в оркестре, имею бессрочный контракт. На данный момент нахожусь в декрете.

Жилье





Мы снимаем квартиру в центре Мюнхена. Это большая трехкомнатная квартира в новом доме. Платим около 1500€.

На коммунальные услуги уходит примерно 300€.

Транспорт

У меня есть собственное авто. Бензин подорожал, стоит 62€ за бак. Раньше мне хватало 50€ на месяц.

Можно купить месячный или годовой билет на общественный транспорт, это действительно дешевле. Смотрите на то, как часто вы пользуетесь транспортом.

Сотовая связь





Сотовая связь у меня недорогая, выходит на 38€.

Еда

Мы берем в магазине все, что необходимо. Средний чек — 50-70€ в неделю.

Развлечения

В кино пока не хожу, но хожу на концерты. В среднем билет стоит от 10€. В филармонию — может стоить 30€, в оперу — 35€.

Здоровый образ жизни





Если ты застрахован, то почти вся медицина будет бесплатна. От зарплаты на страховку удерживается 350-380€. Поэтому ты можешь пользоваться всеми привилегиями местной медицины.

Насколько я знаю, купить абонемент на спортивные секции можно от 20€ в месяц. В женский зал — от 40€. Можно пользоваться полным пакетом услуг, но ты должен быть привязан к контракту от года до двух лет. Бассейны не дорогие, 6-7€ на 2-3 часа.

Дополнительные расходы





В целом жизнь здесь не такая дорогая, как в Казахстане. Если у тебя есть зарплата, то социальная жизнь устроена так, что все будет доступно. Та же одежда есть в дорогом и в люксовом сегменте.

Проезд и аренда дорогие, все остальное можно себе позволить.

О жизни и экономии





Средняя зарплата зависит от образования и сферы деятельности, в которой работаешь.

Для людей с образованием — 2000-2500€, после удержания налогов. Для врачей и IT-специалистов — до 5000€. Есть люди, которые получают 6000-7000€.