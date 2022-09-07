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Сколько стоит аренда жилья в разных городах мира — от Бишкека до Лондона
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05.09.2022

Сколько стоит аренда жилья в разных городах мира — от Бишкека до Лондона

Собрали обзор на цены арендного жилья в разных городах стран всего мира.


Алматы


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Средняя стоимость аренды: 150 000 тенге — 314 $

Средняя стоимость аренды одного квадратного метра в новом доме — около 5200 тенге — 11 $. Средняя цена за однокомнатную квартиру — 150 000 тенге — 314 $.

Суммы отличаются в зависимости от района города. Самую доступную «однушку» можно найти в Турксибском и Жетысуском районах — по 130 000 тенге — 270 $. Дороже всего квартиры обойдутся в Алмалинском и Бостандыкском районах — 180 000 тенге — 377 $.


Астана


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Средняя стоимость аренды: 115 000 тенге — 240 $

В столице Казахстана квадратный метр арендного жилья стоит 3802 тенге — 8 $. Это средняя цена по всему городу. В районах ближе к центру стоимость повысится, в отдаленных — снизится. Учитывая это, средняя квартира в Астане площадью 30 квадратов будет стоить около 115 000 тенге — 240 $.

Бишкек


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Средняя стоимость аренды: 32 100 сом — 395 $

В Бишкеке стоимость аренды отличается от типа жилья. Самый доступный вариант — снимать квартиру в домах индивидуального типа. Здесь средняя цена — 18 200 сом — 225 $. Немного дороже обойдется жилье в многоквартирных домах 106 серии — 19 500 сом — 241 $. Самой дорогой станет аренда в «элитках» — 27 800 сом — 345 $.

Ташкент


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Средняя стоимость аренды: 550 $

Цены на аренду жилья в столице Узбекистана дешевле всего в Яшнабадском и Юнусабадском районах. Средняя стоимость здесь начинается от 350-400 $ на вторичном рынке и от 500-550$ в новостройках. В Мирабадском и Якксарайском районах города цена может доходить до 1000 $ за квартиру в новом доме.

Стамбул


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Средняя стоимость аренды: 16 000 лир — 880 $

Стоимость квартиры формата «1+1» — кухня и спальня, совмещенная с гостиной, начинается в Стамбуле от 10 000 лир — 551 $ и достигает цены в 22 000 лир — 1210 $ и выше.

Тбилиси


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Средняя стоимость аренды: 500 $

Все больше людей приезжают в Грузию на долгий срок. В связи с этим повышается количество сделок и средние цены. В апреле этого года стоимость месячной аренды в Тбилиси составляла около 450-500 $. В соседнем Батуме — втором городе страны, цена немного ниже — около 350 $.

Сеул


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Средняя стоимость аренды: 903 125 ₩ — 650 $

По данным сервиса Expatistan жизнь в Сеуле дороже чем в 57% всех городов мира. Но жилье здесь можно найти по приемлемым ценам. Так стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города составит 1 028 571 ₩ — 764 $. Если же снимать жилье подальше от центра, средняя цена будет около 723 679 ₩ — 538 $.

Лондон


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Средняя стоимость аренды: £1040 — 1230 $

Самый дорогой район Лондона для аренды жилья — City of London. Здесь в месяц нужно будет отдать около £1358 — 1598 $. В Newham стоимость чуть ниже — £1198 — 1410 $. Доступнее всего жизнь в Barking and Dagenham. Здесь аренда стоит £730 — 860 $.

Нью-Йорк

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Средняя стоимость аренды: 2750 $

Нью-Йорк стабильно входит в десятку самых дорогих городов мира. Это же относится и к ценам на жилье. Аренда в самом доступном районе — Staten Island начинается с суммы в 1500 $. Дороже всего арендное жилье стоит на Манхэттене — от 3950 $.

Источники: krisha.kz, lsm.kz, sputnik.kg, spot.uz, realty.rbc.ru, simplybusiness.co.uk, numbeo.com, bankrate.com

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