SkillFactory. О платформе, где вас не только обучат новой профессии, но и помогут найти работу

Как все началось

SkillFactory — это онлайн-школа, которая с 2012 года готовит специалистов по работе с данными и IT-продуктами.

Цель школы — открыть путь к IT-профессии для всех желающих.





Сегодня SkillFactory стала частью образовательной экосистемы Mail.ru Group. Также является резидентом «Сколково» и постоянным участником EdTech-рейтингов РБК.

Об особенностях проекта

Проект придерживается следующих принципов:

— акцент на практике, поэтому 80% обучения студентов — это выполнение упражнений и реальных проектов. Для обучающихся есть тренажеры, симуляторы, лаборатории, хакатоны и другое

— забота о студентах — каждого обучающегося поддерживают менторы, координаторы, 2 линии поддержки, сообщество единомышленников и коллег

— ориентир на трудоустройство. После обучения карьерный центр помогает выпускникам составить резюме, подготовиться к собеседованиям и познакомиться с IT-рекрутерами

— преподаватели из индустрии. Большинство преподавателей и менторов — сотрудники ведущих компаний, таких как «Яндекс», Ozon, «ВКонтакте», «Сбер», Skyeng и других.

Особенность образовательной платформы в специализации на IT







Особенность образовательной платформы в специализации на IT. Большинство курсов сфокусированы на работе с данными и программировании.

Также в периметр SkillFactory входят следующие проекты: школа дизайна Contented, школа менеджмента Product Live, школа маркетинга Marketing University, онлайн-магистратуры для вузов «Завтра.онлайн».

Про контент

Образовательный проект предлагает краткосрочные и годовые курсы для подготовки специалистов с нуля. Обучение на таких курсах дает уверенный старт в современных IT-профессиях.





Программы обучения составляются при участии ведущих специалистов из крупных российских и зарубежных компаний: NVIDIA, Amazon, «Яндекс», BON Games, Lamoda.

Основные направления обучения:

— Data Science

— Machine Learning

— Big Data

— анализ данных с применением Python

— веб-разработка

— геймдизайн

— управление IT-продуктами.

По завершении курса студенты получают сертификат, а также портфолио из реализованных проектов, опыт участия в хакатонах и путевую карту дальнейшего развития.

Для кого

Согласно описанию, SkillFactory — школа для тех, кто хочет изменить свою карьеру и жизнь. В среднем, это люди в возрасте 29-42 лет. Но самому взрослому ученику проекта уже исполнилось 86 лет.

SkillFactory — школа для тех, кто хочет изменить свою карьеру и жизнь







С 2016 года обучение на платформе прошли больше 20 000 человек из 40 стран с четырех континентов.

Выпускники курсов сегодня работают в «Сбере», Cisco, Bayer, Nvidia, МТС, «Ростелекоме», Mail.ru, «Яндексе», Ozon и других топовых компаниях.

Что дает людям

Благодаря обучению на SkillFactory, новички любого возраста и с любым техническом опытом могут начать карьеру в IT с нуля. Специалисты могут сменить профессию и перейти в более перспективное направление. А профессионалы — прокачать свои навыки и поднять на новый уровень по карьерной лестнице.





Александр Ворон, предприниматель, @xandervoron





Я проходил на платформе SkillFactory курс «Аналитика данных». Для меня это резкая смена деятельности, поэтому я выбирал в основном по продолжительности курса и цене. Также изучил программу и понял, что там достаточно информации, чтобы сформировать ядро.

Платформа удобная. Не так много, с чем могу сравнить, но удобнее, чем Stepik, и намного удобнее, чем у BrainSkills. Особенность в том, что ребята активно собирают обратную связь и работают с ней, активно улучшают все, что может быть улучшено.

Также налажена отличная система коммуникации: чат поддержки, быстрые отклики. Платформа стабильная, все работает как часы. Удобный материал для самостоятельного изучения и регулярные вебинары. Есть свой карьерный трек.

При этом, могу отметить недочеты по структуре программы в части BI и Python: резкие скачки от модуля к модулю, по некоторым моментам только поверхностная информация, которая почти не усваивается. Также не хватило нескольких моментов по Hard Skills, а Soft Skills и вовсе не затрагиваются.

Благодаря курсам можно сформировать сырое ядро из знаний для понимания, куда двигаться дальше. Но можно пройти и более длительный профессиональный курс. Возможно, там вышеперечисленных недостатков нет.





Иван Зайденберг

Я учился на тестировщика программного обеспечения. При выборе сравнивал предложения, которые на тот момент были на рынке. Программа от SkillFactory показалась наиболее полной.

Платформа удобная. Мы поддерживали связь в мессенджере Slack. Программа давала хороший базовый набор знаний. Но, так как наш поток был вторым, на тот момент курс был сыроват. Часть уроков была оформлено хорошо, но иногда в тексте встречались ошибки, а материал был подан немного скомкано.

На тот момент у меня уже был хороший опыт. Курс был мне полезен. Я систематизировал свои знания. Уже во время обучения начал пробовать себя на краудтестинговых площадках, а после окончания меня сразу пригласили на работу.