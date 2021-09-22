Сказки на казахском языке появились в Яндекс.Музыке

В приложении Яндекс.Музыка в рамках подписки Яндекс Плюс появился раздел для родителей и детей дошкольного возраста. В нем собраны лучшие сказки на русском и казахском языках, песни, аудиокниги, подкасты и любимые герои.

Детский раздел поможет родителям справляться с повседневными делами. Укладывать детей спать, собирать их утром в детский сад, проводить время в долгой дороге теперь можно вместе с собранными для этих ситуаций плейлистами и аудиопотоками с персональными рекомендациями.

Детские треки собраны в отдельной детской коллекции. Детские треки, которым пользователь поставит лайк, не будут перемешиваться со «взрослыми» треками, а будут собраны в отдельной коллекции. Это сделает прослушивание Яндекс.Музыки удобнее и для родителей, и для детей.

Источник: tengrinews.kz