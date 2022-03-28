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Сингапур упрощает правила въезда для туристов
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Сегодня в 09:47

Сингапур упрощает правила въезда для туристов

Власти Сингапура отменяют карантинные ограничения для вакцинированных туристов.

С 1 апреля разрешен въезд для людей, вакцинированных одобренными Всемирной организацией здравоохранения препаратами. Взрослые вакцинированные туристы и дети до 12 лет, которые не обязаны быть вакцинированными, при этом должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов. С момента получения второй дозы вакцины от коронавируса должно пройти не менее 14 дней. В Сингапуре признаны девять препаратов, в том числе Pfizer, Sinopharm, Sinovac.

До поездки в Сингапур туристам необходимо приобрести туристскую страховку с минимальным покрытием в размере 30 000 сингапурских долларов, включая риски, связанные с COVID-19, и расходы на госпитализацию. Также в обязательном порядке нужно установить приложение TraceTogether в Сингапуре для отслеживания контактов.

Источник: tengritravel.kz

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