Epic Games совместно с LEGO создадут метавселенную для детей

LEGO и игровая студия Epic Games объявили о долгосрочном сотрудничестве для создания безопасного пространства для детей в метавселенной. Сейчас они разрабатывают инструменты для творчества, которые позволят детям создавать собственный контент и делиться им.

В рамках своего партнерства Epic и LEGO договорились о трех принципах обеспечения безопасного цифрового игрового пространства:

— защищать право детей на игру, поставив безопасность и благополучие на первое место

— защищать частную жизнь детей, ставя на первое место их интересы

— расширять возможности детей и взрослых с помощью инструментов, которые дают им возможность контролировать свой цифровой опыт.

Источник: incrussia.ru