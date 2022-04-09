Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
epic-games-sovmestno-s-lego-sozdadut-metavselennuyu-dlya-detey
Epic Games совместно с LEGO создадут метавселенную для детей
55
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:49

Epic Games совместно с LEGO создадут метавселенную для детей

LEGO и игровая студия Epic Games объявили о долгосрочном сотрудничестве для создания безопасного пространства для детей в метавселенной. Сейчас они разрабатывают инструменты для творчества, которые позволят детям создавать собственный контент и делиться им.

В рамках своего партнерства Epic и LEGO договорились о трех принципах обеспечения безопасного цифрового игрового пространства:

— защищать право детей на игру, поставив безопасность и благополучие на первое место

— защищать частную жизнь детей, ставя на первое место их интересы

— расширять возможности детей и взрослых с помощью инструментов, которые дают им возможность контролировать свой цифровой опыт.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#дети #lego #vr #метавселенная #epicgames
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Coldplay будет добывать электричество для концертов из танцующих фанатов
678
Элементы системы «Умный город» внедрят в Аркалыке
2228
Fashion Retail Market стартует на этих выходных с 7 июня
933
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.