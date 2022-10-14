Фильм «Эсимде» Актана Арыма Кубата номинирован на «Азиатский Оскар»

Фильм «Эсимде» режиссера Актана Арыма Кубата номинирован на премию Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA. Церемония пройдет 11 ноября в Голд-Кост, Австралия.
Фильм представлен в трех номинациях: лучший фильм, лучший сценарий и лучшее исполнение роли. Номинантами стали режиссер фильма, продюсеры и соавтор сценария Дальмира Тилепбергенова, которая приглашена представлять ленту.
В знак признания творческого вклада номинанты становятся членами Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии.
Премия APSA, созданная в 2007 году, становится все более значимой среди международных наград и именуется «Азиатским Оскаром» в кинематографическом мире.
В Кыргызстане премьера фильма состоится 17 ноября 2022 года.
Источник: 24.kg