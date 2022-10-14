Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
fil-m-esimde-aktana-aryma-kubata-nominirovan-na-aziatskiy-oskar
Фильм «Эсимде» Актана Арыма Кубата номинирован на «Азиатский Оскар»
133
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:14

Фильм «Эсимде» Актана Арыма Кубата номинирован на «Азиатский Оскар»

Фильм «Эсимде» режиссера Актана Арыма Кубата номинирован на премию Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA. Церемония пройдет 11 ноября в Голд-Кост, Австралия.

Фильм представлен в трех номинациях: лучший фильм, лучший сценарий и лучшее исполнение роли. Номинантами стали режиссер фильма, продюсеры и соавтор сценария Дальмира Тилепбергенова, которая приглашена представлять ленту.

В знак признания творческого вклада номинанты становятся членами Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии.

Премия APSA, созданная в 2007 году, становится все более значимой среди международных наград и именуется «Азиатским Оскаром» в кинематографическом мире.

В Кыргызстане премьера фильма состоится 17 ноября 2022 года.

Источник: 24.kg

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #чтопосмотреть #кыргызскиефильмы #награда #номинация
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Детский кинотеатр, сухой бассейн и мастер-классы — чем занять ребенка в семейном кафе
2733
В сети появился трейлер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком
722
Автограф-сессия с нападающим ХК «Барыс» в ТРЦ Mega Silk Way
1902
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.