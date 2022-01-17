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Сиквел «Нулевого контакта» с Энтони Хопкинсом станет первым фильмом, снятым в Антарктиде
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Сегодня в 09:43

Сиквел «Нулевого контакта» с Энтони Хопкинсом станет первым фильмом, снятым в Антарктиде

Продолжение «Нулевого контакта» с Энтони Хопкинсом станет первым фильмом, который сняли на Антарктиде.

15 членов съемочной группы отправились в Антарктиду на шесть дней, чтобы снять несколько сцен.

Первый фильм был снят в 17 странах. Для сиквела создатели планируют посетить 14 точек на планете, включая экзотические места в Малайзии и Перу.

«Нулевой контакт» стал первым полнометражным проектом, который вышел на NFT-платформе Vuele. Платформа рассчитывает предоставлять совершенно новый доступ к контенту в виде несменяемых токенов.

Источник: daily.afisha.ru

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