Сиквел «Достать ножи» выйдет в конце этого года на Netflix

Продолжение фильма «Достать ножи» выйдет в последнем квартале 2022 года. Премьера состоится на Netflix, а перед этим ленту хотят показать на кинофестивалях.

К роли детектива Бенуа Блан вернется Дэниел Крейг, другие актеры первой части в картину не вернутся. Режиссерское кресло вновь займет Райан Джонсон, а оператором поработает Стив Йедлин, как и в прошлый раз.

В фильме появятся новые персонажи, которых сыграли Итан Хоук, Эдвард Нортон, Дейв Баутиста, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Лесли Одом-младший и Кейт Хадсон.

Источник: daily.afisha.ru