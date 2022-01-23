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Сиквел «Достать ножи» выйдет в конце этого года на Netflix
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Сегодня в 10:23

Сиквел «Достать ножи» выйдет в конце этого года на Netflix

Продолжение фильма «Достать ножи» выйдет в последнем квартале 2022 года. Премьера состоится на Netflix, а перед этим ленту хотят показать на кинофестивалях.

К роли детектива Бенуа Блан вернется Дэниел Крейг, другие актеры первой части в картину не вернутся. Режиссерское кресло вновь займет Райан Джонсон, а оператором поработает Стив Йедлин, как и в прошлый раз.

В фильме появятся новые персонажи, которых сыграли Итан Хоук, Эдвард Нортон, Дейв Баутиста, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Лесли Одом-младший и Кейт Хадсон.

Источник: daily.afisha.ru

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