Сиквел «Аватара» обогнал «Титаник» по международным кассовым сборам

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» по итогам восьмого уик-энда обогнал «Титаник» и занял третью строчку в рейтинге самых кассовых картин в международном прокате.

С момента премьеры «Путь воды» собрал 1,538 миллиардов долларов на зарубежных рынках. Первые две строчки топа занимает оригинальный «Аватар» и «Мстители: Финал».

Фильм «Аватар: Путь воды» дебютировал в мировом прокате 16 декабря. Действие фильма происходит более чем через десять лет после событий первой картины.

Источник: daily.afisha.ru