Шымбулак вошел в книгу рекордов Гиннесса

Горнолыжный курорт «Шымбулак» официально установил рекорд Гиннесса в номинации «Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире»
Церемония вручения сертификата и официальная фиксация результата рекорда состоялась на станции «Талгарский перевал», на высоте 3200 метров над уровнем моря.
Судья из офиса Guinness World Records Шейда Субаши-Гемиджи в своем выступлении заявила, что счастлива находиться на «Шымбулаке» вместе с гостями курорта и вручила сертификат, подтверждающий мировой рекорд, генеральному директору горнолыжного курорта Ринату Абдрахманову.
Источник: inform.kz