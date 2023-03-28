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Шымбулак вошел в книгу рекордов Гиннесса
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Главный

Сегодня в 09:48

Шымбулак вошел в книгу рекордов Гиннесса

Горнолыжный курорт «Шымбулак» официально установил рекорд Гиннесса в номинации «Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире»

Церемония вручения сертификата и официальная фиксация результата рекорда состоялась на станции «Талгарский перевал», на высоте 3200 метров над уровнем моря.

Судья из офиса Guinness World Records Шейда Субаши-Гемиджи в своем выступлении заявила, что счастлива находиться на «Шымбулаке» вместе с гостями курорта и вручила сертификат, подтверждающий мировой рекорд, генеральному директору горнолыжного курорта Ринату Абдрахманову.

Источник: inform.kz

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#казахстан #алматы #шымбулак #рекорд #книгарекордовгиннеса
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