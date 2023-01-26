Узбекистанские фильмы покажут на международном кинофестивале в Индии

Фильмы производства Узбекистана примут участие в международном кинофестивале в Индии.

Фестиваль художественных и телевизионных фильмов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества будет проходить с 27 по 31 января в Мумбаи.

В конкурсе, который будет проводиться в рамках фестиваля, примут участие фильмы: «Наследие» Хилола Насимова и «Судьба женщины» Дильмурода Масаидова. Дополнительно в рамках фестиваля пройдут показы таких фильмов, как «101 рейс» Акрома Шахназарова и «Две тысячи песен Фариды» Елкина Туйчиева.

Источник: uz.sputniknews.ru