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Узбекистанские фильмы покажут на международном кинофестивале в Индии
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Сегодня в 10:50

Узбекистанские фильмы покажут на международном кинофестивале в Индии

Фильмы производства Узбекистана примут участие в международном кинофестивале в Индии.

Фестиваль художественных и телевизионных фильмов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества будет проходить с 27 по 31 января в Мумбаи.

В конкурсе, который будет проводиться в рамках фестиваля, примут участие фильмы: «Наследие» Хилола Насимова и «Судьба женщины» Дильмурода Масаидова. Дополнительно в рамках фестиваля пройдут показы таких фильмов, как «101 рейс» Акрома Шахназарова и «Две тысячи песен Фариды» Елкина Туйчиева.

Источник: uz.sputniknews.ru

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#узбекистан #кино #индия #кинофестиваль #фильм
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