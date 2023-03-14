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Шакира отпраздновала выступлением 14 новых рекордов Гиннесса
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Новости

Сегодня в 10:44

Шакира отпраздновала выступлением 14 новых рекордов Гиннесса

Дисс-трек Bzrp Music Sessions, Vol. 53 колумбийской певицы Шакиры установил четырнадцать рекордов Гиннесса. Артистка отметила это выступлением на шоу Джимми Фэллона. Она исполнила сингл вместе с аргентинским продюсером и DJ Bizarrap.

Трек вышел в январе и быстро стал самым просматриваемым латиноамериканским треком на YouTube. Сейчас у него более 411 миллионов просмотров на платформе и более 400 миллионов прослушиваний на Spotify.

В книгу рекордов Гиннесса Bzrp Music Sessions, Vol. 53 вошел как трек с самым большим количеством прослушиваний на Spotify за 24 часа — 14 393 324, с самым большим количеством просмотров на YouTube за 24 часа — 63 000 000 и как латиноамериканский трек, быстрее всех набравший 100 миллионов просмотров на YouTube.

Источник: m.buro247.ru

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