Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс сыграют в мультсериале Futha Mucka

Quibi запустил в разработку новый мультсериал, главными героями которого станут Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс. Он получил название Futha Mucka, что является искаженным от ругательства motherfucker. Ранее актеры играли вместе в комедийном боевике «Телохранитель киллера».

Над сценарием проекта поработают авторы Джим и Брайан Кехо. Известно, что герой Рейнольдса будет влюблен в персонажа Джексона, который становится его опекуном. Никаких других подробностей пока нет.

Также неизвестной остается информация о начале съемок и дате выхода.

Источник: film.ru