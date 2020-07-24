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Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс сыграют в мультсериале Futha Mucka
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Сегодня в 10:23

Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс сыграют в мультсериале Futha Mucka

Quibi запустил в разработку новый мультсериал, главными героями которого станут Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс. Он получил название Futha Mucka, что является искаженным от ругательства motherfucker. Ранее актеры играли вместе в комедийном боевике «Телохранитель киллера».

Над сценарием проекта поработают авторы Джим и Брайан Кехо. Известно, что герой Рейнольдса будет влюблен в персонажа Джексона, который становится его опекуном. Никаких других подробностей пока нет.

Также неизвестной остается информация о начале съемок и дате выхода.

Источник: film.ru

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#quibi #райанрейнольдс #сэмюэлл.джексон
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