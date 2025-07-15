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Семья Hermès стала богатейшей во Франции
Новости Центральной Азии и мира

Вчера в 11:00

Семья Hermès стала богатейшей во Франции

Семья, контролирующая люксовый бренд Hermès, впервые с 2017 года обошла Бернара Арно и его детей — владельцев LVMH. Совокупное состояние семьи достигло более 163 миллиардов евро, увеличившись на 5% с прошлого года, в то время как капитал семьи Арно снизился на 38,6% до 116,7 миллиардов евро.

Такие изменения объяснимы общим снижением интереса потребителей к предметам роскоши. Однако, Hermès отличается ориентиром на долгосрочную ценность, контролем за ценами, ограниченными предложениями и консервативной бизнес-моделью.

Источник: sostav.ru

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