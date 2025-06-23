Семь вузов Узбекистана вошли в рейтинг QS World University Rankings 2026

В обновленном списке лучших университетов мира по версии QS представлены семь вузов из Узбекистана — пять из них попали в рейтинг впервые, два улучшили позиции.

Страна вошла в число девяти мировых лидеров по количеству новых участников рейтинга. Наилучший результат показал Ташкентский институт инженеров ирригации — 469 место.

Также 12 университетов страны вошли в топ-1000 рейтинга устойчивого развития THE Impact Rankings 2025. Всего в списке — 59 вузов из Узбекистана, что стало самым высоким показателем в Центральной Азии.