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Семь вузов Узбекистана вошли в рейтинг QS World University Rankings 2026
Новости Центральной Азии и мира

20.06.2025

Семь вузов Узбекистана вошли в рейтинг QS World University Rankings 2026

В обновленном списке лучших университетов мира по версии QS представлены семь вузов из Узбекистана — пять из них попали в рейтинг впервые, два улучшили позиции.

Страна вошла в число девяти мировых лидеров по количеству новых участников рейтинга. Наилучший результат показал Ташкентский институт инженеров ирригации — 469 место.

Также 12 университетов страны вошли в топ-1000 рейтинга устойчивого развития THE Impact Rankings 2025. Всего в списке — 59 вузов из Узбекистана, что стало самым высоким показателем в Центральной Азии.

Источник: anons.uz

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#университет #образование #узбекистан
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