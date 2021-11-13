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«СберЗвук» выпустил альбом, созданный искусственным интеллектом
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Сегодня в 10:40

«СберЗвук» выпустил альбом, созданный искусственным интеллектом

«СберЗвук» выпустил музыкальный альбом Thriving Machine, полностью созданный искусственным интеллектом. Он также придумал названия для песен и создал обложку альбома. В нем содержатся 15 композиций разных стилей – от эмбиента до классики.



Альбом был создан при помощи архитектуры SymFormer, созданной на основе открытой модели Performer. Специалисты SberDevices обучили собственную модель на 160 000 музыкальных композициях. Сообщается, что с помощью этой модели можно создавать также фоновую музыку с открытой лицензией для производства контента.

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