«СберЗвук» выпустил альбом, созданный искусственным интеллектом

«СберЗвук» выпустил музыкальный альбом Thriving Machine, полностью созданный искусственным интеллектом. Он также придумал названия для песен и создал обложку альбома. В нем содержатся 15 композиций разных стилей – от эмбиента до классики.
Альбом был создан при помощи архитектуры SymFormer, созданной на основе открытой модели Performer. Специалисты SberDevices обучили собственную модель на 160 000 музыкальных композициях. Сообщается, что с помощью этой модели можно создавать также фоновую музыку с открытой лицензией для производства контента.