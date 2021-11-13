«СберЗвук» выпустил альбом, созданный искусственным интеллектом

«СберЗвук» выпустил музыкальный альбом Thriving Machine, полностью созданный искусственным интеллектом. Он также придумал названия для песен и создал обложку альбома. В нем содержатся 15 композиций разных стилей – от эмбиента до классики.

<p> <br> </p> <p> Альбом был создан при помощи архитектуры SymFormer, созданной на основе открытой модели Performer. Специалисты SberDevices обучили собственную модель на 160 000 музыкальных композициях. Сообщается, что с помощью этой модели можно создавать также фоновую музыку с открытой лицензией для производства контента. </p> <p> Источник: <a href="https://rb.ru/news/musical-album-ai/" target="_blank">rb.ru</a> </p>

Альбом был создан при помощи архитектуры SymFormer, созданной на основе открытой модели Performer. Специалисты SberDevices обучили собственную модель на 160 000 музыкальных композициях. Сообщается, что с помощью этой модели можно создавать также фоновую музыку с открытой лицензией для производства контента.